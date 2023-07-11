棒球好手酒駕遭逮！開BMW載3友人 被攔辯稱：唱KTV只喝茶

19歲棒球好手沈家羲日前跟好友們喝酒，狂歡後卻自認酒意已退，開BMW轎車載同樣有喝酒的3名男同學一起回學校，才開車上路不久，就因沒繫安全帶遭巡邏員警攔下，他身上有酒氣，酒測值每公升0.64毫克，被依公共危險罪嫌送辦，同車乘客也吃上至少6000元罰單。

警方調查，6月30日凌晨6點15分，沈家羲因開車沒繫安全帶，行經大安區仁愛路四段被攔查，查看後發現他有酒味，經檢測有酒精反應，酒測值每公升0.64毫克，明顯超標當場遭逮，警詢後被依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後無保請回。

他警詢時供稱，前一天晚上跟一群好友去信義區夜店狂歡，只喝了兩杯威士忌，之後又去忠孝東路四段SOGO錢櫃續攤，也強調「唱KTV只喝茶水，沒喝酒」，自認酒意已退才開車。

由於同車有3名乘客，警方也對酒駕同車乘客採取「連坐罰」，處以6000元至1萬5000元罰鍰。據了解，沈家羲過去沒有前科，事後十分懊悔因為心存僥倖被攔查，背上前科。

沈家羲去年入選第四屆U-23世界盃棒球賽中華培訓隊36人名單，他是名右投手，身高186公分，有泰雅族和賽德克族血統，目前就讀開南大學一年級，有球探認為，他的直球和變速球都有相當水準，去年底一度傳出美國職棒有近4支球團對他提出報價，外界都認為沈是新生代最有機會旅美挑戰大聯盟的球員。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康