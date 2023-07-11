集集鎮技士索賄要「吃紅」 貪379萬二審刑度略減

南投縣集集鎮公所張姓技士，涉嫌在2018年底利用負責督導、驗收工程機會，主動向得標的李姓業者要求「吃紅」，4項工程索賄379萬餘元，一審原依貪汙罪判刑6年3月，台中高分院今宣判，撤銷原判決，改判5年8月，另宣告褫奪公權部分，就其中最長期間執行。

台中高分院指出，有關張姓技士涉貪汙罪部分，一審南投地院認定有4件貪汙犯行，判刑6年3年，張認量刑過重後，上訴至台中高分院，經本院審理後，就其部分犯行撤銷改判、部分犯行上訴駁回而維持原判決。

合議庭認為，張姓技士所犯是犯貪污治罪條例中，公務員對於職務上行為收受賄賂罪共4罪，仍判處其應執行有期徒刑5年8月，另宣告多數褫奪公權，僅就其中最長期間執行，仍可上訴最高法院，尚未確定。

檢調查出，張姓男子是集集鎮公所的技士，從2018年11月至2020年10月底，負責轄內工程執行、督導、驗收等業務，他利用經辦「八張街管溝及景觀綠美化工程」、「武昌宮改善工程」、「建構候車亭工程」、「中集路共同管溝及人本通學步道建置工程」等機會，向得標的李姓業者索賄。

張男涉在2018年11月13日工程開工後的某一天，向李姓業者索賄，直言「我會讓你順利領款，但你要讓我吃紅」，李姓業者為了使工程施作、工程款項請領進度順利以維營運，允諾倘工程請款順利，將給付賄款。

李姓業者自行依各工程估驗款的總金額，乘以90%，再乘以5％的計算方式，給付張男賄款，先後就前述4項工程給付張導權賄款共計379萬2034元。

檢調發現，其中中集路工程部分，張男明知應取樣3塊高壓混凝土地磚，以供檢驗抗壓強度，但為避免業者遭罰，違背職務僅採其中一塊試體檢驗。

檢方偵查時，張男繳回部分犯罪所得30萬元，但仍將張依貪汙治罪條例等罪起訴。