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移工騎電動車超速被舉發改裝 法官認沒客觀證據撤銷罰單

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

阮姓移工去年騎一輛微型電動二輪車（電動自行車）在苗栗縣超速，警方依公路總局函釋，以時速超過27.5公里的標準，加開一項變更裝置5400元罰單，阮提行政訴訟，否認改裝，請求撤銷罰單。苗栗地方法院法官認為，沒客觀證據撤銷5400罰單。

判決書指出，阮姓男子去年12月間騎電動自行車，行經苗栗縣通霄鎮台1線136.5公里北向，警方測得時速31公里，超過型式審驗合格允許最大行駛速度每小時25公里，阮男未依通知日期到案，警方今年3月依道路交通管理處罰條例，超速處1200元罰鍰，擅自增、減、變更或行駛速率相關之電子控制裝置或原有規格，處5400元罰鍰。

阮男對5400元裁罰部分不服，提起行政訴訟，指他騎電動自行車是合格未經改裝，且違規地點屬下坡路段，懷疑員警擅自變更測速槍舉發，居心叵測。

法官調查，公路總局函釋說明雖載明「為便利警察機關執法取締之需要，修正會議紀錄第二點，補充如以測速槍測得電動自行車行駛速率超過27.5公里，即可認定有變更電子控制裝置」，但函釋所附會議記錄結論第二點僅記載「為確認電動自行車是否擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，車安中心已提供合格標章辨識方法，及合格產品查詢路徑。

另經車安中心說明，如以測速槍測得電動自行車行駛速率超過27.5公里，即可認定有變更電子控制裝置，轉請各所及警政署參考運用，足認會議結論第2點並未附具理由，說明何以行駛速率超過27.5公里即得認定有變更電子控制裝置，且僅供參考之用，並未免除舉發機關行使稽查權限，取得客觀證據的義務。

此外，查詢財團法人車輛安全審驗中心，電動自行車須經審驗完成發給合格證明，而審驗項目其中之一為速度25公里以下，考量製造、量測之可能誤差，故給予10%之誤差空間，惟並未考量路況，當時有告知警政署須於妥適、合理路段方能適用該標準，倘長下坡路段確有可能因加速度而提升速度。

判決書指出，27.5公里標準並非基於客觀研究資料得出，且並未考量路況、天氣、風向等因素，且阮男超速路段屬長下坡，難以認定確有變更電子控制設備，阮男訴請撤銷5400元罰鍰有理由。

苗栗警方依公路總局函釋，以電動自行車時速超過27.5公里的標準，舉發變更裝置罰單，法官認為缺乏客觀證據，最近判決撤銷。圖／民眾提供
苗栗警方依公路總局函釋，以電動自行車時速超過27.5公里的標準，舉發變更裝置罰單，法官認為缺乏客觀證據，最近判決撤銷。圖／民眾提供

電動自行車 罰單 測速 移工

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