演場超時擾民作息 高雄啤酒音樂節收2噪音罰單

2023高雄啤酒音樂節暌違3年回歸，連續3天活動在9日完美落幕。歌手演唱雖獲好評，但也傳出音樂會現場音響震天，干擾附近民眾作息，甚至晚間10時演唱還持續進行，紛檢舉噪音擾民。高市環保局表示，統計3天活動共接獲噪音陳情17件，已開出2張罰單。

今年高雄啤酒音樂節在高雄夢時代對面廣場舉辦，日期7月7日至9日。活動邀請國內外30多組藝人，包括盧廣仲、動力火車、韓星Jessi、韓團MAMAMOO+等知名歌星輪番開唱。現場還有13家高雄下酒菜料理，讓民眾暢飲啤酒享受音樂。音樂盛宴不僅刷新高雄啤酒音樂節進場6萬人次紀錄，更帶動高雄旅宿、餐飲業約10億元商機。

活動雖大受歡迎，卻也傳出附近居民不堪音樂聲響太大干擾作息，向環保局投訴。環保局統計，3天活動接獲擴音設備噪音申訴共17件，分別是7日6件、8日6件、9日5件。