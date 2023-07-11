稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段也難有效用，欠稅徵起機會渺茫。新北市稅捐稽徵處發現欠稅人購有累積高達近億元的人壽保險，獲得法院支持，這名欠稅大戶才終於乖乖繳稅。

新北市政府稅捐稽徵處表示，林姓欠稅大戶滯欠2千餘萬娛樂稅10多年，該處提起民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息，歷經一、二審敗訴，判決保單終止權為一身專屬性，不得強制執行，承辦人員仍鍥而不捨提起上訴，不斷提出有利答辯，終獲得最高法院民事大法庭認同，111年12月9日裁定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。

稅捐稽徵處說，這項有利債權人的裁定，為稽徵機關清理欠稅可執行人壽保險創造先例，對稅務機關欠稅清理工作注入一劑強心針，日後可為各稅務機關與執行機關執行保險契約時的有力依據，開啟執行保險契約清償欠稅管道。欠稅人藏富於保險，規避租稅債務取巧行為行不通了。

據了解，這名欠稅人經移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段，已無法執行，欠稅徵起機會渺茫。稅捐稽徵處追查多年，發現其名下購有累積高達近億元的人壽保險，即移請執行分署核發執行命令強制執行，但要保人（即欠稅人）及保險公司均聲明異議，援引105年高等法院法律座談會見解，主張要保人繳納保費累積的保單價值準備金（即保價金）不是要保人的財產，保險公司於尚未構成保險給付條件時，自然沒有任何金錢需要給付給要保人，執行機關亦無權命令保險公司終止契約，償付解約金。

面對強制執行無法續行困境，一群熱血公務員無畏繁雜冗長的訴訟程序，透過撰寫16次訴訟書狀、8次出庭辯護，詳細闡述人壽保險保價金為要保人財產且可以強制執行解約清償欠稅，自109年起與欠稅人及保險公司纏訟3年，屢敗屢戰，直至111年2月最高法

院認裁判基礎的法律見解具有原則重要性，裁定予該院民事大法庭統一審理，成為民事大法庭首次審理有關債務人投保的人壽保險，得否經由執行機關解約償付債權人案件中的唯一地方稅捐機關。