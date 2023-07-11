快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段也難有效用，欠稅徵起機會渺茫。新北市稅捐稽徵處發現欠稅人購有累積高達近億元的人壽保險，獲得法院支持，這名欠稅大戶才終於乖乖繳稅。

新北市政府稅捐稽徵處表示，林姓欠稅大戶滯欠2千餘萬娛樂稅10多年，該處提起民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息，歷經一、二審敗訴，判決保單終止權為一身專屬性，不得強制執行，承辦人員仍鍥而不捨提起上訴，不斷提出有利答辯，終獲得最高法院民事大法庭認同，111年12月9日裁定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人的人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。

稅捐稽徵處說，這項有利債權人的裁定，為稽徵機關清理欠稅可執行人壽保險創造先例，對稅務機關欠稅清理工作注入一劑強心針，日後可為各稅務機關與執行機關執行保險契約時的有力依據，開啟執行保險契約清償欠稅管道。欠稅人藏富於保險，規避租稅債務取巧行為行不通了。

據了解，這名欠稅人經移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段，已無法執行，欠稅徵起機會渺茫。稅捐稽徵處追查多年，發現其名下購有累積高達近億元的人壽保險，即移請執行分署核發執行命令強制執行，但要保人（即欠稅人）及保險公司均聲明異議，援引105年高等法院法律座談會見解，主張要保人繳納保費累積的保單價值準備金（即保價金）不是要保人的財產，保險公司於尚未構成保險給付條件時，自然沒有任何金錢需要給付給要保人，執行機關亦無權命令保險公司終止契約，償付解約金。

面對強制執行無法續行困境，一群熱血公務員無畏繁雜冗長的訴訟程序，透過撰寫16次訴訟書狀、8次出庭辯護，詳細闡述人壽保險保價金為要保人財產且可以強制執行解約清償欠稅，自109年起與欠稅人及保險公司纏訟3年，屢敗屢戰，直至111年2月最高法

院認裁判基礎的法律見解具有原則重要性，裁定予該院民事大法庭統一審理，成為民事大法庭首次審理有關債務人投保的人壽保險，得否經由執行機關解約償付債權人案件中的唯一地方稅捐機關。

111年底民事大法庭裁定翻轉105年高等法院法律座談會見解，欠稅人得知裁定後，為減輕須額外給付的遲延利息負擔約235萬元，及避免保單被解約，失去投保利益，主動至執行分署完納欠繳的2358萬餘元及執行費用88萬餘元，也將滯欠國稅機關的2千多萬元一併繳清。

新北市政府稅捐稽徵處積極追稅。記者王慧瑛／攝影
新北市政府稅捐稽徵處積極追稅。記者王慧瑛／攝影

保險 強制執行 電玩 欠稅大戶

延伸閱讀

追討逾20年就是不繳！北市欠稅大戶仍是他 土增稅欠3.6億

男子疑報復衝撞無名店面 外傳曾是高雄色情大亨據點

男子酒駕重罰21萬元不繳 直接扣押美元人壽保險金抵繳

欠稅1.1萬元遭強制執行 嘉義分署到場先捐8千元再通報救助

相關新聞

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出...

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被上報質疑背後金主有錄資背景，氣得鋼...

五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，...

南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽...

2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職...

翁茂鍾服社會勞動還能批公文 檢察長周章欽幫「媒合」判罰俸1年

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論非議，多名法界人士遭彈劾，其中時任台南地檢署檢察長周章欽被控安排翁茂鍾以不實方式協助完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦