快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被網路媒體上報質疑背後金主有陸資背景，氣得鋼鐵人隊董事長黃哲寬提告，分別對撰稿記者、上報董事長王健壯各求償100萬元，並要求登本報頭版更正報導，高雄地院法官參酌相關資料，認為報導有相當理由確信其為真實，判黃哲寬敗訴。可上訴。

高雄17直播鋼鐵人為「高雄育樂公司」經營，球團董事長為黃哲寬，2021年成立後主場設在高雄鳳山體育館，今年1月知名球星林書豪加盟鋼鐵人，成功帶起該隊熱潮。

但當時鋼鐵人成立不久，2021年11月7日，網路媒體上報出稿「高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」，文中點名黃哲寬為陸資人頭，鋼鐵人實際金主為大陸籍商人錢濤，而鋼鐵人隊監察人陳韋翰，則是錢濤的妹婿。

報導質疑球團資金不單純，且黃也未持有「高雄育樂公司」股份，有違職業運動球隊的正常運作模式，「一支原以高雄在地化為號召的球隊，徹底被香港無極勢力控制。」

報導出刊後黃哲寬不滿，氣得對撰稿記者、上報董事長王健壯提告，各求償100萬元，並要求兩人分別在本報頭版、上報網站刊登報導更正啟事。

上報記者、王健壯反駁，稱報導是有關鋼鐵人對是否透過增資方式，讓香港無極集團入股，藉此迂迴方式引進大陸資金，何況高雄市議員也曾在議會中質詢此一議題，並有社會團體召開記者會呼籲政府重視，可見該球隊涉及中資及幕後錢濤的資金問題，內容具高度公益性，屬於可受公評之事。

雄院法官審理時，參酌高雄育樂公司、黃哲寬等人背景，發現黃哲寬曾為香港無極公司代表，而錢濤又是該公司兩位負責人之一，之後無極公司在台設分公司，黃哲寬也獲派為台灣負責人跟經理，可見黃哲寬應為錢濤的親信，報導點名黃哲寬與錢濤的關係，應符實情。

法官認為，高雄育樂公司由黃哲寬、陳韋翰分別擔任董事長、監察人，而兩人又曾為香港無極公司代表、美商無極資本在台負責人，報導點名高雄育樂公司被香港無極集團控制，應有相當理由確信其為真實，何況報導是點名錢濤、高雄育樂公司的關係，與黃哲寬無關，並未侵害到他名譽權。

另外，高雄育樂公司發行股份總數為540萬股，黃哲寬、陳韋翰持股分別為0股、260萬股，錢濤接受媒體訪問時，也承認他大舅子陳韋翰曾向他借款投資球隊，報導所指既屬實情，自然就無侵害黃哲寬名譽、信用權之行為。

法官綜合相關事證，認定上報撰寫的新聞未侵害到黃哲寬名譽權，判黃哲寬敗訴。可上訴。

林書豪今年1月加盟高雄鋼鐵人，成功帶起籃球熱潮，但先前該隊曾爆出陸資爭議，讓董座與媒體對薄公堂。圖／鋼鐵人提供
林書豪今年1月加盟高雄鋼鐵人，成功帶起籃球熱潮，但先前該隊曾爆出陸資爭議，讓董座與媒體對薄公堂。圖／鋼鐵人提供

提告 直播 鋼鐵人 陸資

延伸閱讀

兩岸民眾一家親 高雄新莊天后宮到廈門朝宗宮參訪進香

台灣麻將最大黨主席親征！高雄左楠區立委選情添變數

高雄5大購屋路段出爐 鄰近愛河之心的同盟一路居冠

高雄增1登革熱高度疑似個案 8個月大女嬰快篩陽

相關新聞

稅捐處揪出藏億元保險 電玩大亨2000萬欠稅肯繳了

新北市林姓男子昔日經營電玩事業有成，卻滯欠逾2千萬娛樂稅10多年，欠稅人被移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，祭出...

高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被上報質疑背後金主有錄資背景，氣得鋼...

五億生案再議今分案...最快20天內決定是否發回見真章

台中市身價五億元賴姓高中生墜樓案，檢方上月底偵結，夏姓配偶殺人罪部分獲不起訴，賴母律師4日遞狀再審，台中地檢署認無理由，...

南檢前檢察官涉違法監聽案 二審逆轉改判林仲斌無罪

現任高檢署檢察官林仲斌2013年任台南地檢署黑金專組檢察官，指揮偵辦案件時遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽...

2020大選亡國感？向心夫婦限境1333天是不是共諜？查3年多還在查

影響2020年總統大選的港商中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦違反國家安全法案，台北地檢署今年4月第二次不起訴處分後，職...

翁茂鍾服社會勞動還能批公文 檢察長周章欽幫「媒合」判罰俸1年

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論非議，多名法界人士遭彈劾，其中時任台南地檢署檢察長周章欽被控安排翁茂鍾以不實方式協助完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦