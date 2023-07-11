高雄鋼鐵人遭爆陸資背景 法院認應符實情...董座告媒體吞敗

黑人陳建州創辦的PLG職籃聯盟，2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，卻被網路媒體上報質疑背後金主有陸資背景，氣得鋼鐵人隊董事長黃哲寬提告，分別對撰稿記者、上報董事長王健壯各求償100萬元，並要求登本報頭版更正報導，高雄地院法官參酌相關資料，認為報導有相當理由確信其為真實，判黃哲寬敗訴。可上訴。

高雄17直播鋼鐵人為「高雄育樂公司」經營，球團董事長為黃哲寬，2021年成立後主場設在高雄鳳山體育館，今年1月知名球星林書豪加盟鋼鐵人，成功帶起該隊熱潮。

但當時鋼鐵人成立不久，2021年11月7日，網路媒體上報出稿「高雄鋼鐵人撇中資遭打臉，最大股東靠姊夫『中國老賴』錢濤金援」，文中點名黃哲寬為陸資人頭，鋼鐵人實際金主為大陸籍商人錢濤，而鋼鐵人隊監察人陳韋翰，則是錢濤的妹婿。

報導質疑球團資金不單純，且黃也未持有「高雄育樂公司」股份，有違職業運動球隊的正常運作模式，「一支原以高雄在地化為號召的球隊，徹底被香港無極勢力控制。」

報導出刊後黃哲寬不滿，氣得對撰稿記者、上報董事長王健壯提告，各求償100萬元，並要求兩人分別在本報頭版、上報網站刊登報導更正啟事。

上報記者、王健壯反駁，稱報導是有關鋼鐵人對是否透過增資方式，讓香港無極集團入股，藉此迂迴方式引進大陸資金，何況高雄市議員也曾在議會中質詢此一議題，並有社會團體召開記者會呼籲政府重視，可見該球隊涉及中資及幕後錢濤的資金問題，內容具高度公益性，屬於可受公評之事。

雄院法官審理時，參酌高雄育樂公司、黃哲寬等人背景，發現黃哲寬曾為香港無極公司代表，而錢濤又是該公司兩位負責人之一，之後無極公司在台設分公司，黃哲寬也獲派為台灣負責人跟經理，可見黃哲寬應為錢濤的親信，報導點名黃哲寬與錢濤的關係，應符實情。

法官認為，高雄育樂公司由黃哲寬、陳韋翰分別擔任董事長、監察人，而兩人又曾為香港無極公司代表、美商無極資本在台負責人，報導點名高雄育樂公司被香港無極集團控制，應有相當理由確信其為真實，何況報導是點名錢濤、高雄育樂公司的關係，與黃哲寬無關，並未侵害到他名譽權。

另外，高雄育樂公司發行股份總數為540萬股，黃哲寬、陳韋翰持股分別為0股、260萬股，錢濤接受媒體訪問時，也承認他大舅子陳韋翰曾向他借款投資球隊，報導所指既屬實情，自然就無侵害黃哲寬名譽、信用權之行為。