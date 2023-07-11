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台東蘭嶼2男捕獲瀕危保育物種龍王鯛遭辦 稱釣上已死法院判無罪

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東蘭嶼李姓及謝姓男子於2021年2月捕獲瀕危保育物種曲紋唇魚（龍王鯛）遭移送法辦，案經檢察官動保法起訴，法院審理認為證據不足，2人獲判無罪。

判決書指出，2021年2月8日，李及謝男在蘭嶼鄉人面岩洞岸際礁岩地區海域內，以不詳器具，刺穿曲紋唇魚胸鰭基部，導致曲紋唇魚死亡，並拖上岸帶回民宿。

李及謝男將其拍照留念上傳LINE群組，被人截圖分享，為海巡第13大隊及台東警分局查獲偵辦。2人於警詢時辯稱放長線釣魚不小心釣到龍王鯛，且拉上岸時已死亡。

2人強調拍完照隨後將龍王鯛放回大海，並無宰殺或另作他用。而警方在其2人相關住處也未尋獲魚體證物，有扣押釣具及相關照片，並依動保法移送地檢署偵辦。

檢察官2月11日將涉案2人約談到案，2人堅稱是放長線釣魚不小心釣到龍王鯛，且拉上岸時已死亡，拍完照放回大海，沒有宰殺或另作他用。但仍被檢察官提起公訴。

法院審理時，認為查扣相關釣具及照片，不足證明故意捕獲曲紋唇魚，且從曲紋唇魚照片身上的傷勢，經專家研判也無從辨識為器具穿刺，因而導致死亡，主觀上難認有獵捕曲紋唇魚犯意。

不過，2016年5月間綠島有民宿陳姓業者因獵捕宰殺龍王鯛的照片遭PO上網，遭網友肉搜揪出後，陳被調查起訴，隔年法院審理時，陳辯稱誤捕，但法官不採信，依違反野保法判處6月徒刑，併科罰金30萬元。

台東蘭嶼李姓及謝姓男子，於2021年2月誤捕瀕危保育物種曲紋唇魚（龍王鯛）遭移送法辦，案經檢察官依動保法起訴，法院審理認為證據不足，2人獲判無罪。資料照片
台東蘭嶼李姓及謝姓男子，於2021年2月誤捕瀕危保育物種曲紋唇魚（龍王鯛）遭移送法辦，案經檢察官依動保法起訴，法院審理認為證據不足，2人獲判無罪。資料照片

龍王鯛 檢察官 蘭嶼 動保法

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