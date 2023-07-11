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陸女假健檢真賣淫 秀傳醫院董座、業者15人遭訴
台北市秀傳醫院、新北市新店耕莘醫院與健康業者弘淼及多家旅行業者勾結，涉嫌自2018年2月至2019年11月間，以「假健檢、真賣淫」的方式，協助共19位大陸女子來台賣淫，事後再回帳或退佣名抵銷健檢或醫美價金。台北地檢署今依偽造文書、兩岸條例起訴時任台北秀傳醫院董事長陳忠雄、健檢中心主任周秀青及旅行社業者共15人。
檢方調查，依法陸人如有社會交流、專業交流、商務活動交流、醫療服務交流、專案許可等入台需求，可依大陸地區人民進入台灣地區許可辦法提出申請。而與秀傳、耕莘合作健檢業務的業者陳弘淼，因此居中找上不肖旅行業者，將要來台賣淫的陸女，以個人名義提出健檢或醫美的來台申請。
同時，由於符合上述來台規定的醫學中心醫療收據，不得低於2萬元；非醫學中心不得低於15000元。因此秀傳或是承包耕莘健檢業務的弘淼健康家生活事業，都會先開立不實收據，事後再回障、退款，或是以佣金的方式，將溢收的費用退還，實則收費2500到5000元不等。
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