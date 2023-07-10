聯邦銀7人疑勾結詐團洗錢 張姓經理移複訊 3行員交保
新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，今天指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行總行、通化分行與兩人住所等處搜索，並前往忠孝分行、台北分行調取、查扣資料，帶回主嫌通化分行張姓經理在內共7人，另傳喚一證人到案說明，稍早已有兩名張姓、一名余姓共三名女行員複訊後各5萬元交保，張姓經理則把臉部包緊緊移送地檢複訊，全案朝銀行法、洗錢、詐欺等罪偵辦。
檢方日前偵辦詐騙案件，發現通化分行有多個人頭帳戶異常，懷疑張姓經理與六名行員涉嫌勾結詐騙集團，今天指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊，搜索聯邦銀行總行、通化分行、被告2人住所共4個地點，並同步前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回張姓經理等被告7人及證人1人到案說明。
稍早兩名張姓、一名余姓共三名女行員完成複訊，各獲檢方諭知5萬元交保，張姓經理則由中打警方借用信義分局偵詢，在晚間近10時許才送到新北地檢署複訊，他在兩名員警戒護下以帽子、外套遮頭，將臉包得緊緊，快步由人犯通道進入偵查大樓應訊。
聯邦銀行（2838）發布新聞稿，稱檢警是因為調查詐欺案件有相關帳戶開立在聯邦銀，因此到相關分行搜索並詢問經手行員，進一步釐清，強調搜索與公司營運無關。
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