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營造公司電詢「有人嗎」 南投縣信義鄉公所員工洩密緩起訴
南投縣信義鄉公所司姓、徐姓建設課約僱人員，信義鄉公所招標簡易自來水工程、農路改善工程，營造公司黃姓負責人打電話詢問2人，「有很多人投嗎？」兩人分別回答「很多，大概7個」、「沒有」，洩漏廠商家數涉嫌瀆職，因情節不嚴重，南投地檢署以緩起訴處分。
檢方調查，信義鄉公所於民國109年11月公告辦理「愛國社區簡易自來水5月豪雨風災復健工程」，預算金額505萬餘元，在11月27日9時開標，營造公司黃姓負責人卻在25日下午，以行動電話打到公所給建設課司姓約僱人員，詢問「那個愛國那個之前有很多人投嗎」，司回答「很多，就大概7個」讓黃男得知投標廠商家數，但黃男的營造公司並未投標。
信義鄉公所110年7月公告辦理「神木村四鄰農路改善工程」，預算金額53萬3809元；「愛國村第七鄰用水改善工程」，預算金額50萬餘元，在7月20日9時開標。7月19日下午黃男以行動電話撥打徐姓約僱人員行動電話，詢問「有人嗎」，徐回復「愛國那個有，剩下的沒有，愛國的一件」等語，黃男營造公司順利得標兩改善工程。
2洩密案經法務部調查局中部地區機動工作站移送偵辦，司、徐2人在偵查中坦承不諱，與黃姓男子說法相符。司、徐2人犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，檢察官考量2人均因一時失慮觸法，犯後已坦承犯行並悔悟，且2人犯罪情節均屬輕微，均以緩起訴處分，期間均為1年，並分別向公庫支付5萬元、7萬元。
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