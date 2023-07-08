快訊

嘉縣綠地方勢力疑倒戈挺侯「發加油棒」 民進黨中評會：違紀從嚴從重處分

7/8起限時16天！星巴克全球首款「氮氣醇濃抹茶咖啡」、台灣限定飲品 只有「這裡」喝得到

蘋果動態島將滿1年…他問怎沒人抄？安卓粉曝關鍵：連學都不想學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造公司電詢「有人嗎」 南投縣信義鄉公所員工洩密緩起訴

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣信義鄉公所司姓、徐姓建設課約僱人員，信義鄉公所招標簡易自來水工程、農路改善工程，營造公司黃姓負責人打電話詢問2人，「有很多人投嗎？」兩人分別回答「很多，大概7個」、「沒有」，洩漏廠商家數涉嫌瀆職，因情節不嚴重，南投地檢署以緩起訴處分。

檢方調查，信義鄉公所於民國109年11月公告辦理「愛國社區簡易自來水5月豪雨風災復健工程」，預算金額505萬餘元，在11月27日9時開標，營造公司黃姓負責人卻在25日下午，以行動電話打到公所給建設課司姓約僱人員，詢問「那個愛國那個之前有很多人投嗎」，司回答「很多，就大概7個」讓黃男得知投標廠商家數，但黃男的營造公司並未投標。

信義鄉公所110年7月公告辦理「神木村四鄰農路改善工程」，預算金額53萬3809元；「愛國村第七鄰用水改善工程」，預算金額50萬餘元，在7月20日9時開標。7月19日下午黃男以行動電話撥打徐姓約僱人員行動電話，詢問「有人嗎」，徐回復「愛國那個有，剩下的沒有，愛國的一件」等語，黃男營造公司順利得標兩改善工程。

2洩密案經法務部調查局中部地區機動工作站移送偵辦，司、徐2人在偵查中坦承不諱，與黃姓男子說法相符。司、徐2人犯刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，檢察官考量2人均因一時失慮觸法，犯後已坦承犯行並悔悟，且2人犯罪情節均屬輕微，均以緩起訴處分，期間均為1年，並分別向公庫支付5萬元、7萬元。

信義鄉公所兩名約僱人員洩漏投標廠商家數，南投地檢署依洩密罪緩起訴。圖／本報資料照片
信義鄉公所兩名約僱人員洩漏投標廠商家數，南投地檢署依洩密罪緩起訴。圖／本報資料照片

南投 豪雨 公務員

延伸閱讀

新北環快往新莊龍門路施作銑鋪工程 7月10至17日晚上將封閉

克服管線問題 竹市園道五地下停車場工程最新進度曝光

竹縣峨眉鄉公所原地重建工程動工 預計2年後完工啟用

歷經9次流標 後龍成功國小危老教室拆建預計11月完工

相關新聞

外送員改當失明富婆看護搬空她655萬 無罪逆轉判3年

台中王姓男子外送時認識雙眼失明重病婦人，對方認為和王投緣聘他當看護，還立遺囑要贈與遺產，未料遭王盜領戶頭655萬多元。法...

高雄1歲男童遭虐打癱瘓 生父重判8年10月

高雄23歲吳姓男子不滿被1歲兒子影響睡眠，以塑膠棍朝頭部、大腿痛毆，或用菸蒂觸燙致男童腦傷癱瘓，高雄地院依對未滿18歲之...

營造公司電詢「有人嗎」 南投縣信義鄉公所員工洩密緩起訴

南投縣信義鄉公所司姓、徐姓建設課約僱人員，信義鄉公所招標簡易自來水工程、農路改善工程，營造公司黃姓負責人打電話詢問2人，...

談子女教養費爆口角 前妻糾眾押人打傷前夫挨告

黃姓女子找來5友與前夫李男談子女教養費，兩人談判破裂互起口角，黃女友人強押李男開車載往新北市三芝區北海福座毒打一頓，李男...

高雄苦命小兄弟遭父母凌虐1癱1死 狠父先重判8年10月

做網拍生意的吳姓男子受不了1歲的兒子吵鬧，去年連續凌虐兒子，以塑膠棍打兒子頭部，致兒子腦癱昏迷，高雄地方法院依重傷害罪，...

儲值4500遊戲點數換一夜情 男判刑1年8月賠30萬

新北市高姓男子2年前透過網路社群軟體結識12歲少女，以替少女儲值網路遊戲點數4500元換得一夜情，少女母親事後察覺報警提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦