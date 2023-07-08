營造公司電詢「有人嗎」 南投縣信義鄉公所員工洩密緩起訴

南投縣信義鄉公所司姓、徐姓建設課約僱人員，信義鄉公所招標簡易自來水工程、農路改善工程，營造公司黃姓負責人打電話詢問2人，「有很多人投嗎？」兩人分別回答「很多，大概7個」、「沒有」，洩漏廠商家數涉嫌瀆職，因情節不嚴重，南投地檢署以緩起訴處分。

檢方調查，信義鄉公所於民國109年11月公告辦理「愛國社區簡易自來水5月豪雨風災復健工程」，預算金額505萬餘元，在11月27日9時開標，營造公司黃姓負責人卻在25日下午，以行動電話打到公所給建設課司姓約僱人員，詢問「那個愛國那個之前有很多人投嗎」，司回答「很多，就大概7個」讓黃男得知投標廠商家數，但黃男的營造公司並未投標。

信義鄉公所110年7月公告辦理「神木村四鄰農路改善工程」，預算金額53萬3809元；「愛國村第七鄰用水改善工程」，預算金額50萬餘元，在7月20日9時開標。7月19日下午黃男以行動電話撥打徐姓約僱人員行動電話，詢問「有人嗎」，徐回復「愛國那個有，剩下的沒有，愛國的一件」等語，黃男營造公司順利得標兩改善工程。