外送員改當失明富婆看護搬空她655萬 無罪逆轉判3年

台中王姓男子外送時認識雙眼失明重病婦人，對方認為和王投緣聘他當看護，還立遺囑要贈與遺產，未料遭王盜領戶頭655萬多元。法院一審以婦人證詞不一、難認無授權，判王無罪；二審再細究2人對話不採信王辯詞，痛批他利用婦人信任大舉盜領，撤銷改依詐欺罪判他3年，可上訴。

檢方起訴指出，婦人因雙眼失明、長期臥床，將自己帳戶印章、提款卡和密碼交給王男保管，由王自行提領薪資、照顧她生活所需費用，婦人也感念王照顧有意死後將財產贈與他並曾立遺囑。

檢方查，王利用婦人眼盲、對其信任機會，2019年間持續盜領婦人戶頭一共655萬多元，後來經婦人辭退王男，改請朋友幫忙提款後，這才發現存款竟所剩無幾，警方獲報調調閱ATM監視器、帳戶交易明細才曝光，偵結依業務侵占等罪嫌起訴王。

台中地院一審時，王男堅辭否認犯行，辯稱所有提領、轉帳都是婦人授權，對方說自己生命剩下6個月，因感謝他在生命最後的時光陪伴，所以答應協助幫他創業，還要求儘速轉帳。

婦人證稱，自己2019年叫麥當勞外送認識王男，覺得他人不錯就聘請當看護，並曾在律師見證下立遺囑，表示死後財產由王繼承，直到2020年1月王沒來照顧他才辭退，後請朋友代領款才知遭侵占。

一審指出，婦人就授權給王男提領金額證詞前後不一，後經王男質問「當初是妳叫我轉的」、「你騙我要給我錢？」「我轉完錢再來告我，是這樣喔？」婦人則回「我怎麼知道你會當真」；一審認為，無法證明王男未經婦人授權，且僅單一指述，判王無罪。

檢方不服上訴，台中高分院二審查再勘驗2人對話錄音，發現王說「妳都跟我約好了」、「妳都這樣反反覆覆」、「當初是妳叫我用的」等內容充滿對自己有利陳述，反觀婦人回「我真的很不舒服」急著想掛電話。王稱「我對妳不夠盡心盡力嗎？」婦人卻不屑說「你放屁」。

二審發現，王男離職後仍不返還存簿、印章，婦人經朋友告知帳戶僅剩幾千元也驚呼「怎麼可能」，顯見王未經她同意轉帳、提領，另細加比對、勾稽各項事證，認為王說法不合理，不採信其辯詞。