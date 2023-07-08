高檢署檢察官黃錦秋移送懲戒法院 最重可免職

高檢署檢察官黃錦秋無償接受88會館招待，檢評會決議移送懲戒法院。圖／本報資料照片 警政署前政風室主任、現任高檢署檢察官黃錦秋被控邀約偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，赴郭男開設的「88會館」及另名涂姓業者開設的「睿森銀樓地下室」招待所，無償接受招待，遭移送檢評會評鑑。檢評會認為，黃錦秋確有前往私人招待所，事後還要求王涂芝改口稱「未前往」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範，情節重大，昨報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理，最重可免除職務。

至於王涂芝部分，檢評會認為，黃錦秋曾擔任王涂芝上司，二人亦師亦友，王涂芝對黃錦秋十分信任，才會前往招待所，由於現場出席者均為檢警人員，導致王涂芝警覺性降低，事後又坦承面對，態度良好，無懲戒必要，報請法務部交付檢審會審議。

檢評會認為，有檢察官身分的黃錦秋，依智識經驗應可認知「私人招待所」的特殊性質，黃錦秋到場時酒水均已備妥，卻無場所主人出場招呼，又免付費，應可察覺有異而立即離去，難認無瑕疵。

王涂芝2020年1月17日參加警政署政風室尾牙，餐會結束，黃錦秋邀請與會者續攤唱歌，原預定前往中華錢櫃，但當時無包廂，刑事局前副局長黃建榮稱改前往信義區歡唱，王涂芝詢問地點後，將「松勤路88號」地址傳送給友人，請友人唱歌結束後至該處接返，當日歡唱無人付費，由「88會館」招待。