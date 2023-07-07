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賴清德等11人遭告服貿議題造謠 曾柏瑜反告侯漢廷誣告

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市議員侯漢廷不滿賴清德、立委王定宇、吳思瑤、名嘴謝金河等11人，於服貿議題造謠，今早到台北地檢署分別告發賴清德等11人，涉嫌違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等。新北市議員曾柏瑜下午赴北檢，反告侯漢廷涉嫌誣告罪。

侯漢廷今早指出，近期賴清德及民進黨立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤及名嘴謝金河等人，不斷「散播開放服貿，就會有大量大陸勞工來台搶工作」的錯誤資訊。曾柏瑜下午到北檢反告侯漢廷誣告。

新北市議員曾柏瑜質疑，侯漢廷上午所言無法回答服貿問題，她認為，根據目前規範，大陸人僅需具相關證照就可以來台工作，目前兩岸也無共同執照規範，她指稱中國大陸只要有心，就可以在證照上動手腳，直言大陸人一定會來台灣。她還說，提醒民眾面對中國大陸要更謹慎，怎麼會是詐騙？曾柏瑜指出，侯漢廷今提起告訴是浪費司法資源，影響公眾議題討論。

新北市議員曾柏瑜（右）。記者房荷庭／攝影
新北市議員曾柏瑜（右）。記者房荷庭／攝影

侯漢廷 服貿

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批服貿議題造謠 侯漢廷告賴清德違反選罷法

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