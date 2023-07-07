快訊

嘆「最終來到盡頭」！Melody宣布結束17年婚姻關係

郭信良遭搜索 賴清德清理戰場、避免衝擊大選？

素人靠Threads翻身大網紅？行家列3原因「不適合」 他貼1遊戲照曝貼文爆炸亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南飲料製造公司欠稅1521萬 七旬女負責人遭管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平某飲料製造公司滯欠營業稅、所得稅及房屋稅等1521萬元，遭移送執行署台南分署強制執行，經查該公司近2、3年自銀行提領存款逾2億元，銷售額有5千多萬元，卻未用來繳納欠稅，還準備將名下透天厝移轉登記被他公司而被發現阻止，昨將方姓女負責人拘提到案後管收。

台南分署指出，該公司滯欠108年度營業稅及其罰鍰、108年度營利事業所得稅及其罰鍰、111年度房屋稅及地價稅，自今年起經南區國稅局台南分局、台南市府財政稅務局台南分局等移送台南分署強制執行，尚欠1521萬3972元。

行政執行官吳俊青調查發現，該公司於2019年至2021年間自銀行帳戶提領存款金額合計逾2億元，且2019年至去年間銷售額合計5千多萬元等，卻未用來繳納欠稅。

此外，公司去年10月間將名下轎車過戶第三人，而且準備將名下位在安平區透天厝移轉登記給他公司，經國稅局發現後，即時向法院聲請假扣押裁定後，台南分署通知地政機關辦理查封登記，阻止其過戶。

台南分署昨天將負責人方姓女子拘提到場，行政執行官訊問銀行資金流向、車輛過戶原因及準備將透天厝移轉過戶原因等，她均答稱「不知道」。執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將她移送台南地院聲請管收，法官下午5點56分裁定准予管收。

台南分署發現，該公司近2、3年自銀行提領存款逾2億元，銷售額有5千多萬元，還準備將名下透天厝移轉登記被他公司而被發現阻止，昨將方姓女負責人拘提到案後管收。圖／讀者提供
台南分署發現，該公司近2、3年自銀行提領存款逾2億元，銷售額有5千多萬元，還準備將名下透天厝移轉登記被他公司而被發現阻止，昨將方姓女負責人拘提到案後管收。圖／讀者提供

台南 透天厝 強制執行 欠稅大戶

延伸閱讀

囤房稅通過 資誠：房屋稅調升對資產移轉傳承影響較小

外幣存款大退燒！前4月大減922億 創12年同期最慘

追討逾20年就是不繳！北市欠稅大戶仍是他 土增稅欠3.6億

道交新制今上路 台南分署優先執行4駕駛不禮讓行人罰鍰

相關新聞

「特權進北一女」告網友不起訴 高虹安無法接受嘆遺憾

新竹市長高虹安去年不滿被網友爆料稱她求學時靠特權插班進北一女、朱姓女子還貼文稱高的母親在學校任職應有很多國民黨高官的人脈...

八仙塵爆鉅額賠償坦言付不出 呂忠吉：真的是我該賠的？

2015年6月27日八仙塵爆造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今天上午從宜蘭...

雙和醫院確診者連砍3護理師「狂刺會陰部」 判關9年4月定讞

新冠肺炎確診者洪堯見前年新北市雙和醫院隔離病房內拿刀砍殺3名護理師，檢方依殺人未遂罪嫌、違反醫療法起訴，並以他犯後態度惡...

八仙塵暴負責人呂忠吉要侯友宜道歉 今上午刑滿出獄

2015年6月27日八仙塵暴造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今天上午從宜蘭...

「翁達瑞」向高虹安提誣告自訴 竹市府發言人回應了

自稱美國大學教授的陳時奮以筆名「翁達瑞」在臉書多次評論新竹市長高虹安博士論文涉嫌抄襲，去年被高虹安提告妨害名譽後獲不起訴...

台南飲料製造公司欠稅1521萬 七旬女負責人遭管收

台南安平某飲料製造公司滯欠營業稅、所得稅及房屋稅等1521萬元，遭移送執行署台南分署強制執行，經查該公司近2、3年自銀行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦