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台南飲料製造公司欠稅1521萬 七旬女負責人遭管收
台南安平某飲料製造公司滯欠營業稅、所得稅及房屋稅等1521萬元，遭移送執行署台南分署強制執行，經查該公司近2、3年自銀行提領存款逾2億元，銷售額有5千多萬元，卻未用來繳納欠稅，還準備將名下透天厝移轉登記被他公司而被發現阻止，昨將方姓女負責人拘提到案後管收。
台南分署指出，該公司滯欠108年度營業稅及其罰鍰、108年度營利事業所得稅及其罰鍰、111年度房屋稅及地價稅，自今年起經南區國稅局台南分局、台南市府財政稅務局台南分局等移送台南分署強制執行，尚欠1521萬3972元。
行政執行官吳俊青調查發現，該公司於2019年至2021年間自銀行帳戶提領存款金額合計逾2億元，且2019年至去年間銷售額合計5千多萬元等，卻未用來繳納欠稅。
此外，公司去年10月間將名下轎車過戶第三人，而且準備將名下位在安平區透天厝移轉登記給他公司，經國稅局發現後，即時向法院聲請假扣押裁定後，台南分署通知地政機關辦理查封登記，阻止其過戶。
台南分署昨天將負責人方姓女子拘提到場，行政執行官訊問銀行資金流向、車輛過戶原因及準備將透天厝移轉過戶原因等，她均答稱「不知道」。執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將她移送台南地院聲請管收，法官下午5點56分裁定准予管收。
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