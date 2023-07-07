八仙塵爆鉅額賠償坦言付不出 呂忠吉：真的是我該賠的？

2015年6月27日八仙塵爆造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今天上午從宜蘭監獄出獄。呂忠吉控訴，司法讓人民失望，難還受害者家屬公道，並希望新北市長侯友宜一定要道歉，國民黨也該好好面對。

呂忠吉上午8時半許，身穿囚服踏出宜蘭監獄。他說，對於八仙塵爆案，很多人認為八仙樂園很倒楣，但監察院與法院糾正案認證，八仙違法經營面積達核准面積2.5倍以上，超過半數設施無許可執照，觀光局也都有提出要求不可開放民眾使用，八仙卻仍將場地租給民眾與業者。

呂忠吉控訴，八仙違法嚴重卻不用負任何責任，難道行政機關、司法機關想和所有業者說，「違法沒關係，出事有人扛就好？」承租場地辦活動，是相信場地合法，出了事情，所有人跑光光，由根本不在現場的他扛起全部刑責；我國司法不是民眾說他爛，是真的非常爛。

呂忠吉也要求，侯友宜一定要道歉。新北市政府知道場地違法10幾年，出了事情全部蓋住，還協助八仙製造苦主形象。侯自稱重情重義，卻連關公都敢騙，還想選總統，「這不是請鬼拿藥單？」不只是侯，朱立倫當時是新北市長，現在是國民黨主席，國民黨也應好好面對。

呂忠吉嚴厲抨擊台灣獄政，他以自己待了5年的宜蘭監獄為例，受刑人出獄後再犯率高達84%，獄中只是把受刑人當成時薪10元不到的廉價勞工；他提出假釋沒有通過，希望取得相關資料，不斷寫陳情信，卻都只得到複製貼上的回覆，「獄政不改不行，矯正署真的非常非常爛。」

對於一審判賠的4億元民事賠償，以及之後可能更高額的賠償，呂忠吉坦言付不出來，會用自己的方式面對；他也質問，這些錢真的是他該賠的嗎？司法將所有的罪、所有爛帳扣到自己頭上，這是要讓受害者家屬去死？八仙明明錯得離譜，卻完全不用負責，台灣司法在在讓人民失望，彷彿在說「司法只有權貴玩得起。」