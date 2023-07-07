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雙和醫院確診者連砍3護理師「狂刺會陰部」 判關9年4月定讞

雙和醫院確診者連砍3護理師「狂刺會陰部」 判關9年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新冠肺炎確診者洪堯見前年新北市雙和醫院隔離病房內拿刀砍殺3名護理師，檢方依殺人未遂罪嫌、違反醫療法起訴，並以他犯後態度惡劣，建請法官從重量刑，最高法院依2個殺人未遂、1個傷害罪判9年4月徒刑定讞。

洪堯見2021年5月25日確診後進入雙和醫院負壓隔離病房治療，31日上午7點多卻擅自離開，蔡姓、陳姓護理師在隔離區外準備穿隔離衣替病患送餐，隔著玻璃見到洪在病房外便出言制止、請他返回病房。

洪回到病房後不甘心，拿了一把檳榔刀藏在身後，另一名正在送血液檢體的施姓護理師出言制止「你怎麼在這裡，你不能離開」，洪二話不說朝對方背、胸部猛刺。

施姓護理師趁隙大聲求救，洪堯見又朝她腹部砍刺多下，蔡姓、陳姓護理師聞聲趕來，卻也遭洪刺傷；其中，洪朝陳女會陰處捅刺，還大喊「憑什麼把我關在這裡」。陳女說，洪就站在她身體上方往她的會陰部一直刺，她想用腳踢開但都踢不開。

洪遭逮後，檢方火速偵結起訴，認為洪犯後態度惡劣，建請法官從重量刑。新北地方法院一審依3個殺人未遂罪判洪12年6月徒刑，洪上訴，台灣高等法院二審認為洪拿刀朝施姓、陳姓護理師身體要害刺擊，甚至在兩人接連倒地並以腳踢、手擋方式閃避後，仍未停止攻擊，可見攻擊行為是基於殺人不確定故意；刺擊蔡姓護理師上腹部，則是傷害。

律師辯護稱洪當時有譫妄、意識錯亂、認知障礙，但一審囑託醫院鑑定，因他還會掩飾兇器，控制情緒，在持刀攻擊施姓護理師，經對方同意帶他離開後，即停止攻擊，可見當時辨識能力、控制能力並無喪失或顯著降低。

二審指出，洪使用的刀械是檳榔刀，並不是起訴書所載的水果刀，認定洪對施姓、陳姓護理師犯殺人未遂罪、醫療法；對蔡姓護理師犯傷害罪、醫療法，各從較重的殺人未遂罪、傷害罪處斷，因認事用法與一審不同，因此撤銷改依2個殺人未遂、1個傷害罪判9年4月徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

護理師示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
護理師示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

護理師 殺人 確診

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