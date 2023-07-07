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八仙塵暴負責人呂忠吉要侯友宜道歉 今上午刑滿出獄

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

2015年6月27日八仙塵暴造成499人死傷，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪，遭判有期徒刑5年，今天上午從宜蘭監獄出獄，將面對鉅額賠償。而呂上月也在獄中發出公開信，要求新北市長侯友宜道歉，否則出獄後將如影隨形。他今早說侯自稱重義，卻連對韓國瑜道歉都沒有，而八仙樂園應負責任，卻在政府和司法幫助下甩鍋。

呂忠吉當年在八仙樂園辦理粉塵派對，不慎引發大火，484人受傷、15人死亡，案經三審定讞，呂忠吉犯業務過失致死罪，遭判最高刑度有期徒刑5年。呂上月發公開信，表示新北市府藉媒體輿論撻伐，對自己人格謀殺、司法審判，製造不實新聞，要求侯友宜公開道歉，否則出獄後將如影隨形，不討公道決不罷休。

新北市府當時回應，必須尊重司法判決，該負責的人也須以誠懇態度面對，減少對受害者與家屬的傷害。

宜蘭監獄稍早證實，呂忠吉已於今天上午8時半許出獄，將面對民事鉅額賠償，包括消費者文教基金會接受98名受害者或家屬委託，提起八仙塵爆案首宗團體訴訟，向玩色創意、瑞博國際、八仙樂園及呂忠吉等人求償，一審士院今年4月間判決應賠4億588萬餘元；至於消基會另代替其他337名受害者提起72億多元的團體訴訟案，目前在士院審理中。

呂忠吉上個月曾發公開信要侯友宜道歉，指6月27日是八仙塵爆事發第8年的日子，事發時，侯友宜市長還是副市長，朱立倫是新北市長，侯市長當時對媒體、社會大眾、被害者及家屬魄力十足的說：「八仙，以為真的可以過海嗎？」承諾及鐵腕給了被害者及家屬多大的信心，包括最後唯一入監服刑的他也是。

但8年過去了，當年八仙樂園違法經營核准面積達2.5倍以上，且半數以上遊樂設施未經核准卻違法營業十多年，業已經監察院及法院糾正認證在案。八仙樂園不僅刑事全無責，民事也是一一卸責，真正肇事者更全無責任，他指侯欠所有被害者及家屬一個道歉及說法。若無，即將出獄的他，絕對會在侯後面這半年的競選路上，如影隨形，不討一個公道絕不罷休。

呂忠吉。本報資料照
呂忠吉。本報資料照

八仙樂園 呂忠吉 侯友宜 八仙事件

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