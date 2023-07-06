鄧文聰掏空幸福人壽127億 共犯同學吳曉雲判8年6月

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司資產127億元，依銀行法背信罪判刑27年確定，服刑中；香港EFG銀行員吳曉雲與鄧共犯，台北地方法院審理，依保險法背信罪、洗錢罪判吳女應執行有期徒刑8年6月。可上訴。

幸福人壽前、後任董事長黃正一、鄧文聰被控在2007年8月將幸福人壽5000萬美元資產移給EFG銀行成立STAAP基金後，向EFG借款2200萬元美金，金管會2015年8月金檢查知幸福人壽資產遭質借2億多美元，將鄧等人移送法辦。

一審時，鄧文聰判刑28年、黃正一判刑9年6月，二審時，鄧改判刑26年、併科罰金7億5000萬元，黃改判無罪；鄧終審判刑27年，併科罰金8億5000萬確定。

法官審理期間閱卷，認為香港EFG銀行員吳曉雲、Robert Chiu、Albert Chiu(以上2人通緝)3人與鄧文聰是共犯關係，向台北地檢署依職權告發，檢方依保險法背信、洗錢罪起訴吳曉雲。

據了解，2006年，鄧文聰因就讀政治大學EMBA班，結識在瑞士EFG Bank AG香港分行擔任客戶關係部經理的同學吳曉雲，鄧計畫將幸福人壽資產挪為己用，與吳曉雲共謀將幸福人壽海外資產設質給EFG銀行，法院審理認定吳女有罪。

判決指出，吳曉雲任職EFG銀行，因就讀EMBA與鄧文聰結識，應在其職務範圍內善盡職責，卻在知悉鄧文聰、黃正一的資產質押借款計畫後，無視於保險法辦理國外投資的規範，與鄧文聰共同犯案。

判決說，吳曉雲不僅對犯罪計畫知之甚詳，更在會計師確認代操資產時刻意隱瞞，在掏空案中實扮演不可或缺的關鍵角色。