快訊

今年首例本土霍亂 20多歲男性發病前吃生魚片及生蠔

囤房稅2.0是什麼、何時實施、哪些人受影響？八大Q&A一次看

PLG／遭PLG代理執行長伸鹹豬手 國王啦啦隊長回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄧文聰掏空幸福人壽127億 共犯同學吳曉雲判8年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

幸福人壽前董事長鄧文聰掏空公司資產127億元，依銀行法背信罪判刑27年確定，服刑中；香港EFG銀行員吳曉雲與鄧共犯，台北地方法院審理，依保險法背信罪、洗錢罪判吳女應執行有期徒刑8年6月。可上訴。

幸福人壽前、後任董事長黃正一、鄧文聰被控在2007年8月將幸福人壽5000萬美元資產移給EFG銀行成立STAAP基金後，向EFG借款2200萬元美金，金管會2015年8月金檢查知幸福人壽資產遭質借2億多美元，將鄧等人移送法辦。

一審時，鄧文聰判刑28年、黃正一判刑9年6月，二審時，鄧改判刑26年、併科罰金7億5000萬元，黃改判無罪；鄧終審判刑27年，併科罰金8億5000萬確定。

法官審理期間閱卷，認為香港EFG銀行員吳曉雲、Robert Chiu、Albert Chiu(以上2人通緝)3人與鄧文聰是共犯關係，向台北地檢署依職權告發，檢方依保險法背信、洗錢罪起訴吳曉雲。

據了解，2006年，鄧文聰因就讀政治大學EMBA班，結識在瑞士EFG Bank AG香港分行擔任客戶關係部經理的同學吳曉雲，鄧計畫將幸福人壽資產挪為己用，與吳曉雲共謀將幸福人壽海外資產設質給EFG銀行，法院審理認定吳女有罪。

判決指出，吳曉雲任職EFG銀行，因就讀EMBA與鄧文聰結識，應在其職務範圍內善盡職責，卻在知悉鄧文聰、黃正一的資產質押借款計畫後，無視於保險法辦理國外投資的規範，與鄧文聰共同犯案。

判決說，吳曉雲不僅對犯罪計畫知之甚詳，更在會計師確認代操資產時刻意隱瞞，在掏空案中實扮演不可或缺的關鍵角色。

合議庭認為，掏空案自2007年起至幸福人壽2014年由安定基金接管為止，歷時長達7年，幸福人壽遭質押資產高達美金2億5000萬元，造成的損害極巨大，審酌依卷內事證尚難以認定吳曉雲有實際獲利等情，對她依法判決。

瑞士盈豐銀行(EFG)資深業務副總吳曉雲。圖／聯合報系資料照片
瑞士盈豐銀行(EFG)資深業務副總吳曉雲。圖／聯合報系資料照片

資產 鄧文聰 保險

延伸閱讀

不可能這麼少女心吧！Switch Joy-Con控制器推夢幻夏季新色

涉提前不實請款掏空上億 圓方創新前董座遭約談

金山青年活動中心降旗 正式宣布6/30結束營業

林崑海去世家族恩怨如八點檔 親友喊話「不要再消費海董了」

相關新聞

好心肝診所打「特權疫苗」不服重罰200萬 官司結果曝光

好心肝診所前年違規替700多名非第一至三類人員施打疫苗，被台北市政府裁罰200萬元罰鍰，好心肝診所不服處分，提行政訴訟救...

詐騙國人KK園區摘器官 主謀判刑8年 9人聆判後交保欣喜：可以回家了

手遊公司老闆陳姓男子等9人，為賺錢涉詐騙民眾「出國摘器官」，去年策劃詐騙2人到泰國，實際上是前往緬甸KK園區準備摘器官，...

影／詐團成立第三方支付洗錢管道 南投打詐隊布線瓦解

近期詐欺犯罪發生率仍居高不下，南投縣刑警大隊宣布破獲「假冒大陸公務機關」電信詐騙集團及賭博的集團性做案，逮捕林姓為首的5...

前空姐扮柯南揪丈夫外遇 對象竟是昔日同機組人妻空姐

國內某航空公司一名陳姓空姐明明已婚，卻瞞著丈夫，單獨與葉姓機長到南部玩，被葉妻拍到2人挽手畫面，挨告侵害配偶權，被求償一...

恐怖前夫求復合狂毆前妻 她跳車衝派出所求救保命

新竹縣有家暴紀錄的賴姓男子為了逼陳姓前妻復合，竟酒後壯膽先痛打陳女，再恐嚇要把她埋到尖石後山。陳女兩度跳車逃命，最後躲到...

7日起台南取締酒駕大執法 警提醒宿醉也別上路

暑假到了，天氣日趨炎熱，許多民眾會利用這段時間規劃家庭出遊，台南市警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，7月7日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦