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周玉蔻、徐巧芯差點被老婦利用來整仇家 原因竟是「比較會追究」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市金品大廈社區管委會前主委許嫈嬉與潘姓女住戶有爭執，後來陳姓住戶經選舉為主委後，她搬離社區，冒用潘婦、陳姓主委名義在本票上簽名、蓋印，再寄給媒體人周玉蔻、市議員徐巧芯、國家人權基金會會長陳菊等人騷擾，有些議員還收到冥紙。一審依行使偽造私文書罪判許婦10月得易科罰金之刑，台灣高等法院今改判7月徒刑。

許嫈嬉（69歲）2018年時曾參選台北市信義區黎順里里長，僅獲得38票，得票率1.70%，在6名候選人中敬陪末座。2022年3月16日許婦接受警詢時，聲稱因有人受潘婦、陳姓主委長年欺負、傷害、恐嚇及勒索，她因此寄給知名的政治人物，要陷害兩人，信件放冥紙的原因可能是拜拜、詛咒他們早死或倒楣，收信人之所以會寫這些政治人物，是因為他們「比較會追究」，找一些「無名小卒」恐怕就不了了之，她就是要借刀殺人。

許嫈嬉擔任管委會主委時，因與潘姓女住戶齟齬，她不滿遭對方提告，竟與不明人士偽刻潘婦印章，再冒用潘婦名義簽發13張本票，2022年初再把信件郵寄給市議員張茂楠、洪健益、戴錫欽、陳永德及媒體人周玉蔻，想嫁禍給潘婦。許婦又冒用潘婦名義偽造寄件人名條，再把寓意災厄的冥紙裝入信封內，寄送給台北市議員徐巧芯、許家蓓。

在警詢和檢察官偵訊時，坦承是要嫁禍給潘姓婦人，才寄出含有本票、冥紙的郵件。其中，前市議員張茂楠所收到郵件郵票上，檢出了許婦的DNA，高院認為本票沒有充作真正有價證券使用之意，她只是為了「嫁禍」，犯刑法行使偽造私文書罪。

檢察官針對一審判決提起上訴，又針對她寄送郵件給洪健益、戴錫欽、陳永德部分移送高院併辦，高院認為一審漏未論及在許婦住處查扣的8張冒名本票，認為檢方上訴有理。

高院認為許嫈嬉因宿怨，竟然用這種方式企圖嫁禍，犯罪動機、目的、手段均不足取，且案發後供述反覆不一，還指檢察官對她不正取供、試圖卸責，犯後態度不佳，考量她快70歲了，且犯罪並非圖謀經濟利益，改判7月徒刑，不得易科罰金。

台北市議員徐巧芯（左圖）、媒體人周玉蔻收到婦人許嫈嬉的惡搞信，原因竟是許婦認為她們「比較會追究」。圖／聯合報系資料照
台北市議員徐巧芯（左圖）、媒體人周玉蔻收到婦人許嫈嬉的惡搞信，原因竟是許婦認為她們「比較會追究」。圖／聯合報系資料照

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