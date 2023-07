名嘴遭起訴 管中閔：盼司法別讓輕易逃脫 「還有很多惡人永不認錯」

媒體人周玉蔻、蔡玉真去年影射前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴緋聞事件的女主角,台北地檢署昨天偵結,依違反個人資料保護法及加重誹謗起訴。台大前校長管中閔今晨在臉書發文未明指對象,他表示,日昨新聞說幾位惡意造謠,嚴重損害別人名譽的惡人被起訴了。「他們造成的傷害恐已難以挽回,但衷心期盼司法能發揮一些作用,不要讓這些惡人輕易逃脫」。

管中閔表示,但還有很多惡人傷害(霸凌)別人,卻永遠不認錯,「也沒有力量制裁他們」。他對此深有所感。

中廣董事長趙少康留言表示,天道輪迴善惡有報,對待惡人決不能心慈手軟。管中閔的朋友也留言表示,「他們必將為自己的言行付出代價」、「台灣整體社會氛圍早已被網軍搞得分不清事實真相了。從眾心態讓台灣政治更是雪上加霜」、「政治人物無恥很正常,為了私利!但她的支持者包括高級知識者也一起縱容或是幫助,才是台灣最大的問題」、「這些人不可怕,可怕的是背後的支持者」。

管中閔並摘錄7月3日在「聯合副刊」刊登的「文學相對論7月(下)撐起大學的脊梁,撐起整個社會的脊梁」一文,他與作家楊渡對談的相對論中的一段文字。他表示,他寫信時人還在加州,因總共6封信,多數人恐無暇細讀。「to me, justice has not been served.」

管中閔節錄的內容如下: