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名嘴遭起訴 管中閔：盼司法別讓輕易逃脫 「還有很多惡人永不認錯」
媒體人周玉蔻、蔡玉真去年影射前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴緋聞事件的女主角，台北地檢署昨天偵結，依違反個人資料保護法及加重誹謗起訴。台大前校長管中閔今晨在臉書發文未明指對象，他表示，日昨新聞說幾位惡意造謠，嚴重損害別人名譽的惡人被起訴了。「他們造成的傷害恐已難以挽回，但衷心期盼司法能發揮一些作用，不要讓這些惡人輕易逃脫」。
管中閔表示，但還有很多惡人傷害（霸凌）別人，卻永遠不認錯，「也沒有力量制裁他們」。他對此深有所感。
中廣董事長趙少康留言表示，天道輪迴善惡有報，對待惡人決不能心慈手軟。管中閔的朋友也留言表示，「他們必將為自己的言行付出代價」、「台灣整體社會氛圍早已被網軍搞得分不清事實真相了。從眾心態讓台灣政治更是雪上加霜」、「政治人物無恥很正常，為了私利！但她的支持者包括高級知識者也一起縱容或是幫助，才是台灣最大的問題」、「這些人不可怕，可怕的是背後的支持者」。
管中閔並摘錄7月3日在「聯合副刊」刊登的「文學相對論7月（下）撐起大學的脊梁，撐起整個社會的脊梁」一文，他與作家楊渡對談的相對論中的一段文字。他表示，他寫信時人還在加州，因總共6封信，多數人恐無暇細讀。「to me, justice has not been served.」
管中閔節錄的內容如下：
我在《大學的脊梁》書中提到，"不論我多麼努力，始終無法準確描述當時的心境，如何從憤怒和委屈，轉成挫折、消沉、痛苦、恐慌、乃至墜落絕望的深淵。很長一段時間，我拒絕接觸人群，對所有事都充滿猜疑。有時甚至只要看到某些人名或任何不實指控，我全身就會立刻繃緊，出現難以言喻，極不舒服（類似寒毛直豎）的感覺。這種感覺，竟和最近網路上一些人描述他們遭受霸凌後身心受創的反應非常類似。
其實這整起事件不就是一場黨國操縱的全面霸凌嗎？當時執政黨透過行政院、立法院、監察院，和司法院轄下的政府機器，肆意刁難臺大、攻擊遴選委員會和我個人。那些急於向執政黨表態效忠的下流媒體和無品文人，更使出渾身解數，對我進行全面造謠與抹黑。這些攻擊常以「社會公審」的形式出現，日以繼夜，長達一年。這樣鋪天蓋地的霸凌，我至今想起仍不寒而慄。
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