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聯合拍賣人潮滾滾 夏日飲品比拍賣物受歡迎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

行政執行署嘉義分署昨舉辦年度「123聯合法拍會」，夏日高溫下仍吸引撿便宜的民眾，最熱門是車輛的拍賣，吸引36組買家登記應買，有7輛車順利拍定。在33度高溫下，銷售最好的反倒是各式飲品被一掃而空。

拍賣會分別於昨天上午10點在斗六市雲林行政執行官辦公室進行雲林地區不動產拍賣；下午3點及3點半在嘉義分署進行嘉義縣市不動產及動產拍賣。雲林及嘉義地區各有一件土地拍定，總金額115萬6998元。

嘉義分署前廣場進行動產拍賣、變賣，設攤變賣物品有麵包、高山茶、濾掛咖啡、咖啡豆、乾拌麵、油葱酥、新潮公仔等各式各樣物件，從2點半開始就吸引多人前來，最熱門的是各類型車輛的拍賣，有36組買家登記應買，競相出價，喊價聲此起彼落，有7輛車拍定，包括BMW、日產及中華等品牌轎車，2輛大貨車分別以7萬元及14萬元拍定，車輛拍定價額共26萬5千元。

嘉義分署表示，吸引眾人搶購的是夏季最受歡迎的各式各樣飲品，分署人員以冰塊將飲品冰鎮供應，在攝式33度高溫下，現場民眾是爭先恐後的一掃而空。最後結算所有動產賣出價額62萬6743元，法拍成果豐碩。

受邀請前來設攤的愛心、公益團體再耕園、圓夢庇護工場也在民眾愛心不落人後下生意興隆，2個多小時內賣出耳環、襪子、爆米花、米餅、蛋捲等物品，入帳1萬2千餘元。

分署表示，為提供多樣性的法拍物件，會持續加強動產執行。對不動產、動產拍賣、變賣相關事宜有興趣的民眾，留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊息。

行政執行署嘉義分署昨舉辦年度「123聯合法拍會」，最熱門是車輛的拍賣，吸引36組買家登記喊價。圖／行政執行署嘉義分署提供
行政執行署嘉義分署昨舉辦年度「123聯合法拍會」，最熱門是車輛的拍賣，吸引36組買家登記喊價。圖／行政執行署嘉義分署提供

嘉義 高溫 法拍

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