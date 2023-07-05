聯合拍賣人潮滾滾 夏日飲品比拍賣物受歡迎
行政執行署嘉義分署昨舉辦年度「123聯合法拍會」，夏日高溫下仍吸引撿便宜的民眾，最熱門是車輛的拍賣，吸引36組買家登記應買，有7輛車順利拍定。在33度高溫下，銷售最好的反倒是各式飲品被一掃而空。
拍賣會分別於昨天上午10點在斗六市雲林行政執行官辦公室進行雲林地區不動產拍賣；下午3點及3點半在嘉義分署進行嘉義縣市不動產及動產拍賣。雲林及嘉義地區各有一件土地拍定，總金額115萬6998元。
嘉義分署前廣場進行動產拍賣、變賣，設攤變賣物品有麵包、高山茶、濾掛咖啡、咖啡豆、乾拌麵、油葱酥、新潮公仔等各式各樣物件，從2點半開始就吸引多人前來，最熱門的是各類型車輛的拍賣，有36組買家登記應買，競相出價，喊價聲此起彼落，有7輛車拍定，包括BMW、日產及中華等品牌轎車，2輛大貨車分別以7萬元及14萬元拍定，車輛拍定價額共26萬5千元。
嘉義分署表示，吸引眾人搶購的是夏季最受歡迎的各式各樣飲品，分署人員以冰塊將飲品冰鎮供應，在攝式33度高溫下，現場民眾是爭先恐後的一掃而空。最後結算所有動產賣出價額62萬6743元，法拍成果豐碩。
受邀請前來設攤的愛心、公益團體再耕園、圓夢庇護工場也在民眾愛心不落人後下生意興隆，2個多小時內賣出耳環、襪子、爆米花、米餅、蛋捲等物品，入帳1萬2千餘元。
分署表示，為提供多樣性的法拍物件，會持續加強動產執行。對不動產、動產拍賣、變賣相關事宜有興趣的民眾，留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言