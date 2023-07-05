羅東鎮長吳秋齡涉贈紅酒賄選 檢提當選無效今被法院駁回

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡去年宴請家長會長聯誼會，餐後贈與紅酒，遭檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，檢方一併提出當選無效之訴。宜蘭地方法院今宣判，駁回檢方提出當選無效之訴，吳勝訴，可上訴。違反選罷法的刑事案件尚在審理中。

羅東鎮公所去年3月20日辦理志工團體歲末聯歡，出席桌數較預估少，民政課長朱昭安向吳秋齡報告，吳遂於30日將剩餘桌數宴請非志工團體，並在餐會中拜票，會後贈與Shaka islands羣島水果紅酒，每瓶價值約980元。

宜檢獲報偵辦，去年12月22日偵結，檢方認為，多數與會者具有羅東鎮長選舉投票權及影響力，吳秋齡贈與紅酒涉犯選罷法投票行賄罪嫌，提起公訴，並提當選無效之訴。

吳秋齡否認犯行，表示3月時雖有意競選，但5月才被國民黨提名確定，餐會的與會者是志工團體與各校校長，有3分之1並未設籍羅東，還有政治立場不同者，也不知道餐會金源，贈與紅酒和選舉並無對價關係。

吳秋齡去年競選羅東鎮長，對決民進黨提民的前宜蘭縣副縣長黃適超，吳獲得1萬6506票，險勝黃的1萬5722票，連任成功。

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