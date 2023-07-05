她將老父留在醫院1年多拒付照護費 醫院提訴訟討542萬贏了

嘉義縣林男被女兒送到醫院急診收治住院後，預立「安寧緩和暨醫療維生抉擇意願書」，女兒認為住院期間的急救屬無效醫療行為，拒絕給付其所衍生出的醫療費、看護費、看護耗材費等542萬餘元；醫院照護1年多直至林父出院，依不當得利等提起訴訟要求給付。法院囑託成大醫院鑑定，林父不是末期病人、意願書欠缺見證人要件，判醫院勝訴。可上訴。

林男在2020年11月5日因摔倒骨折發燒，被送到嘉基醫院急診，女兒簽具住院同意書後收治住院，因林父無自理能力，要24小時專人照顧，期間2名女兒有到院照顧、討論病情，沒有拒絕院方對林父的醫療行為，但從2020年12月28日起即拒絕到院照護，拒繳納醫療相關費用也不接林父返家照顧，嘉基從2021年2月4日起至2023年4月11日止，代為支付醫療費、看護費、耗材費等542萬餘元。依雙方醫療契約、無因管理及不當得利等，提起訴訟要2名女兒給付。

2名女兒主張，林父預立「安寧緩和暨醫療維生抉擇意願書」，並於健保卡註記施行安寧緩和醫療、不施行心肺復甦術、不施行維生醫療（DNR註記），且醫院曾致電告知林父病危並判定末期病人，2人當下回覆無須救治。是主治醫師違反DNR註記，對林父施以心肺復甦術、昇壓劑及其他急救用藥，致林父無法順利往生。急救過程主治醫師也沒有向2人說明，違反醫療法，2人決定2020年12月28日起放棄與嘉基溝通，不再前往醫院，任由嘉基對林父進行無效醫療行為，所衍生的醫療費用、看護費及耗材費用等，由嘉基自行負擔。嘉基所為的搶救行為，都不是2人同意的醫療行為，屬醫療契約外的行為，拒絕給付。

法院囑託成大醫院鑑定，依病歷記載，林男中風後失能，其病況為肺炎或反覆泌尿道感染等，並非不可治癒，不是末期病人，而且病況不符合DNR所列的條件，所以嘉基並沒有違反DNR的意願進行醫療。

所預立的「安寧緩和暨醫療維生抉擇意願書」，沒有2名完全行為能力人在場見證簽名，不符合安寧緩和醫療條例規定，意願書無效。