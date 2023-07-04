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im.B詐案曾耀鋒吸金25億繼續羈押 曾父籌不到20萬保金也押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案，在押主嫌曾耀鋒、曾的女友張淑芬、曾的父親曾明祥、財務主管潘志亮偵查中羈押屆期，檢察官聲請延押，台北地院審理，今天裁定4人自7月5日起延長羈押禁見2月。

特殊的是，曾明祥獲裁定以20萬元交保，但他覓保無著，改裁定羈押，如他短期間籌得保釋金，可隨時辦交保。

台北地院裁定書指出，曾耀鋒、曾明祥、張淑芬、潘志亮違反銀行法等案，經檢方聲請延長羈押2月，法官訊問後，曾耀鋒、張淑芬、潘志亮延長羈押禁見2月，曾明祥裁20萬元保交。。

裁定理由指出，依卷內事證，曾耀鋒3人犯詐欺罪、違反銀行法犯罪嫌疑重大，其中所涉銀行法部分最輕本刑在7年以上，有理由足認他們有勾串共犯之虞，有羈押的原因與羈押的必要。

裁定說，曾明祥也涉犯重罪，但依卷內事證，曾明祥的角色分工較輕、所知犯罪細節較少，依曾明祥生活經驗、經濟能力，逃亡可能應低，考量他並無前科，繼續延押對他的權利影響不輕，裁定交保。

檢警調偵辦im.B案共發動4波搜索、約談，正力拚結案；全案陸續聲押6人獲准，除了押期即期的4人之外，集團新竹營業處處長陳振中、集團「大帳房」顏妙真目前也羈押禁見中。

據調查，曾耀鋒有四海幫背景，曾明祥2015年成立台灣金隆科技公司，以不動產借貸媒合平台imB經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手中債權透過平台賣給一般投資客戶，以發行「假債權」方式詐財。

不過，im.B平台從2021年初開始拒還本金，2023年4月更無預警停止付息，導致投資大眾血本無歸，辦案人員初估集團吸金達25億元，有5000名被害人，且偵查中不斷傳出曾耀鋒本身是通緝犯，卻以假名「曾國緯」在外招搖撞騙、結識政治、司法權貴，吹皺政壇一池春水。

不動產借貸媒合平台im.B遭爆吸金詐騙，檢方對集團負責人曾耀鋒(上手銬者)4人聲請延長羈押禁見3人獲准。本報記者／翻攝
不動產借貸媒合平台im.B遭爆吸金詐騙，檢方對集團負責人曾耀鋒(上手銬者)4人聲請延長羈押禁見3人獲准。本報記者／翻攝

曾耀鋒 吸金

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