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「股動錢潮」證券分析師涉炒股 馬紀強和邱鼎泰等7人獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

曾任節目「股動錢潮」來賓的邱鼎泰（右）、股票分析師馬紀強（左）。圖／聯合報系資料照片
曾任節目「股動錢潮」來賓的邱鼎泰（右）、股票分析師馬紀強（左）。圖／聯合報系資料照片

曾擔任東森財經新聞台製播節目「股動錢潮」特聘證券分析師馬紀強及邱鼎泰等人，遭控從2019年11月起與5名男子合作，於節目開播前1日，預先買入選定個股200仟股到400仟股不等股數，營造該股票交易活絡假象。2人再於隔日節目開播前，以虛偽掛單拉高交易價格賣出股票，影響大眾對股價判斷。台北地檢署偵查，認定涉案7人頻繁更換投資標的，並在隔日全數賣出屬於投資策略，考量事證不足，全案7人獲不起訴處分。

據了解，馬紀強與邱鼎泰2人輪流擔任財經節目證券分析師，在節目「股動錢潮」講解當日股市走勢行情，曾分析37檔上櫃及87檔上市個股利多消息。對此，媒體曾報導指出，東森財經新聞台案發時回應，該台並無特聘證券分析師，馬紀強與邱鼎泰2人僅為節目來賓。

檢方指出，馬紀強與邱鼎泰2人涉嫌於節目開播前1交易日，預先選定市值小、近期成交量大、漲幅偏小的數檔個股，交由邱振豐及另外4個人頭證券帳戶，預先大量買入選定個股，單日買入200仟股到400仟股不等股數，約佔當日個股總買入股數的10％至50％，達到拉尾盤及鎖籌碼之效果。檢方認定，此舉已影響大眾投資人判斷當天股價走勢，7人涉犯證券交易法操縱股價罪嫌。

此外，檢方指出，馬紀強與邱鼎泰在買進隔日上午8點55分至59分時，推薦投資人買入特定股票，輔以前日創造虛偽利多價格，促使投資人追高買入該股票。開盤後，邱振豐接續反向操作，賣出前日買入股票，以隔日沖手法賺取差價。

不過，不起訴處分書指出，馬紀強向檢方指稱，他與邱鼎泰雖然確實有透過上述手法獲利，不過他們推薦仍為基本面良好的股票，而且後續走勢也向上拉抬居多，無意詐欺投資人。邱鼎泰則向檢方表示，他與馬紀強選定市值小、近期成交量大、基本面好的股票，他先判斷後再與馬紀強討論要在節目上推薦哪些股票，並不知情馬紀強有聯合操縱買股。

檢方偵查發現，由於邱鼎泰和馬紀強等人均非密集操作特定個股，而且頻繁更換投資標的，雖然於買入股票的隔日全數賣出，但並未達到連續高買低賣影響股價的標準。檢方認定，這屬於個人投資策略與選擇，難以認定違法。檢方採信7人說法，考量事證不足，全案7人獲不起訴處分。

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