老婆向兒子借510萬元 石木欽漏報債務遭監察院裁罰官司結果出爐

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因捲入富商翁茂鍾案，被判撤職並停止任用一年確定；石任職台灣高等法院院長期間，漏未申報妻子向兒子借款510萬元私人債務，被監察院裁罰12萬元，他不服處分提行政訴訟，台北地方法院判石敗訴，可上訴。

石木欽2017年擔任高院院長，同年12月29日定期申報公職人員財產時，漏報2筆妻子向兒子借款300萬、210萬元，共計510萬元的私人債務，監察院認定他故意申報不實，依公職人員財產申報法裁處12萬元罰鍰，石訴願被駁回，提行政訴訟救濟。

石木欽主張，現代社會男女平等，夫妻各自獨立、自主管領自有財產的模式處處可見，不能以配偶關係即推論彼此知悉對方財產；他確實已查詢、核實妻子不動產貸款財產狀況，而妻子向兒子借款一事，他沒有經手，也無從查詢得知，是因妻子忘記告知，他才會漏報，絕無故意申報不實。

台北地院表示，石木欽稱妻子預期股票上市櫃後會上漲一波，因手中沒有現款，而在2017年9月5日、9月13日分別向次子借用300萬、210萬元，但股票未如期上漲，只好籌錢還款，同年12月26日返還140萬元。