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博弈公司董座 涉內線交易被訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

泰偉電子董事長楊南平。圖／聯合報系資料照片
泰偉電子董事長楊南平。圖／聯合報系資料照片
台灣第一家上櫃博奕股票公司、泰偉電子董事長兼總經理楊南平，被控與大陸紫光軟件系統公司合作，簽署合作備忘錄，楊男在重訊公告前，先買進十九張股票，擬制性獲利八萬七千餘元，涉及內線交易；台北地檢署昨依違反證交法起訴楊男，檢方考量楊男坦承犯行，願繳回犯罪所得，建請法院減輕其刑。

泰偉電子和紫光於二○一九年七月十七日簽署合作備忘錄，計畫開發大陸福利彩票全國性新系統業務軟件，由泰偉提供技術支援。泰偉於同月廿三日下午，公告二家公司共同簽署備忘錄的重大訊息。北檢認定，此合作計畫屬於有重大影響股價的消息。

起訴書指出，楊南平利用職務之便，獲悉資訊，在公布重訊前後十八小時內，分別購買十張及九張股票，直到今年一月尚未賣出當時買進的股票，檢方計算，楊男未實現獲利約八萬七六六四元，涉及內線交易罪。

檢方指出，楊南平偵訊時坦承犯行，願意繳還不法所得，態度良好，考量其不法所得金額非高，影響證券交易市場程度非鉅，建請法院從輕量刑，以勵自新。

內線交易 六四

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