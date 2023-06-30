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獨／驅魔聖師疑打死女信徒 雙胞胎姐妹涉案請回逆轉收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中游姓女子6月5日在大里區一處道場死亡，檢警追出背後疑和4年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打死女信徒案相關連，10日依傷害致死罪嫌聲押許姓、詹姓室友獲准，但林姓雙胞胎姐妹經台中地院無保請回，檢方不服抗告成功，中院今上午再開庭，改裁定林姓姐妹收押禁見。

霧峰分局5日獲報，游姓女子陳屍大里區1處道場，屋內擺放宗教書籍、勸世字畫及宗教團體外出聯誼活動布告欄等宗教有關物品，身旁還留有1把矽膠軟質拍痧棒，懷疑可能和宗教儀式打死人有關，台中地檢署指派當年起訴中華白陽四貴靈寶聖道會案的檢察官林依成再次指揮偵辦。

檢方6日解剖發現游女全身大面積瘀血，研判遭外力介入致死，經陸續拘提和游女同住的許姓、詹姓2名女室友，另2名教徒林姓雙胞胎姐妹則在案發後攜帶大件行李跑到南部，檢方以4人嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞等，10日將4人依傷害致死罪嫌向法院聲請羈押。

台中地院10日晚間依序先裁定詹女、許女收押禁見，但認為林姓姐妹2人無羈押、交保必要，均予以無保釋回。

中檢認為林姓姐妹當時涉嫌在場毆打游女，犯後又攜帶行李逃亡南部，顯有逃亡之虞等，認定應屬共犯提起抗告。

台中高分院撤銷發回，台中地院今上午10點再傳林姓雙胞胎姊妹到庭，2人今各自在律師陪同下到庭，經中院2個多小時分別訊問後，認定林姓姐妹涉犯重罪伴隨逃亡、另有串證之虞，今改裁定2人均羈押禁見。

台中地院認為林姓姐妹有逃亡、串證之虞，今改裁定2人收押禁見。記者曾健祐／攝影
台中地院認為林姓姐妹有逃亡、串證之虞，今改裁定2人收押禁見。記者曾健祐／攝影
台中地院認為林姓姐妹有逃亡、串證之虞，今改裁定2人收押禁見。記者曾健祐／攝影
台中地院認為林姓姐妹有逃亡、串證之虞，今改裁定2人收押禁見。記者曾健祐／攝影

雙胞胎 室友

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