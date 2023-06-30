陳文治關說違建今開庭不認罪 稱保麗龍磚「上網學的」

新北市民進黨前副議長陳文治涉嫌向拆除大隊關說，新北拆除大隊長李冠德與承辦陳姓科長、藍姓承辦人等三人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴。陳文治今天上午開準備程序庭，在庭上不認罪，稱以保麗龍磚加泡棉膠、牛皮紙膠帶封閉違建是「網路上學的」，並認為未拆除違建後使屋主得以繼續使用不算是不法利益，且保麗龍磚是否符合永久建材也是爭點。

新北地方法院陸續開庭審理此案，陳姓科長與藍姓承辦人在庭上均認罪，法官問陳姓科長「為何要這樣做？從中獲得什麼好處？」，陳姓科長回答「好像也沒有」，並說是因為上級壓力，「長官也一直催，說要給議員回報」，他有討論過保麗龍是否符合，並認為不符合法律規定，但「聽信長官說他會負責」。

陳文治部分今天上午開準備程序庭，他今天著西裝上陣，面容明顯比移審時從看守所出來的狼狽模樣氣色紅潤許多。

陳文治面對檢方指控涉犯圖利與偽造文書罪，均否認犯罪，表示他當議員時碰過違建案，以前處理就是把違建部分拆掉或是封閉致不能使用，他在網路上看到有人以保麗龍磚砌牆做隔間，才會以此做封閉施工，「覺得這樣比較輕便」。

陳文治說，請施工廠商以保麗龍空心磚將違建範圍封起是他決定的，但以泡棉膠、牛皮膠帶黏貼而成的施工方法等，是廠商自行處理，「他也沒跟我報告如何施工」。

陳文治並反駁檢方指控，稱當時藍姓承辦人有發現並打給施工廠商要他不要施工，他對藍姓承辦人稱「我跟隊長講好了」，意思是再去跟隊長李冠德講，而非已經獲得李同意，之後他也有詢問李冠德「保麗龍可以嗎？有人用這個當隔間」，李冠德則稱會勘後才能決定。

陳文治的辯護人則稱，陳文治不知本案屋主劉姓女子要賣房，當時只講好不以拆除、以封閉方式結案，法官整理出爭點為被告有無犯圖利、偽造文書等罪，與被告是否明知保麗龍磚封閉違建違法、屋主劉女繼續使用違建是否為不法利益、是否與兩罪有因果關係，以及保麗龍磚是否符合永久建材等四項，最後諭知陳文治可以離開。

檢方指控，陳文治的劉姓女友人與他私交甚篤，以兒子公司名義買下位於新北市板橋區的房屋，前年她想將房屋售出，卻發現房屋因受人檢舉，被列為違建需拆除，找上陳文治協助。

陳文治以議員名義函問房屋夾層違建狀況，拆除大隊長李冠德便和陳文治到場查看，雙方原本在違建會報會議上決議以白磚砌牆封閉夾層違建，陳文治事後卻認為成本過高，指示廠商改以保麗龍空心磚砌牆佯裝封閉。

拆除大隊藍姓承辦人發現後認為不符合開會規定，要求暫時停止施作並當場打給陳文治詢問，陳稱李冠德已同意，藍姓承辦人又向上報給陳姓科長，陳姓科長再報給李冠德後，李要陳姓科長下午再去查看，同日陳文治到李冠德辦公室討論後，李同意陳文治以保麗龍空心磚疊假牆結案。