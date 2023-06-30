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最高檢國安講習 顧立雄：中國企圖規避台灣法律

中央社／ 台北30日電

最高檢察署今天表示，針對台灣國安情勢與國安局法務部等機關合辦講習。國安會秘書長顧立雄指出，情資顯示中國企圖規避台灣法律，須密切注意境外敵對勢力動向，並嚴謹蒐證、提起追訴。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，日前與國安局、國防部、法務部、檢察機關及調查局針對最新國安情勢舉辦許多場次的交流講習。國家安全會議秘書長顧立雄、檢察總長邢泰釗、法務部長蔡清祥均到場致詞。

顧立雄於致詞時表示，情資顯示中國透過多重手段試圖規避台灣法律，要阻絕這類型的不法手段，必須要國安單位及檢調機關一同攜手，密切注意境外敵對勢力的動向，以嚴謹的蒐證並提起追訴，才能彰顯台灣的法治。

蔡清祥則指出，各檢察署要指定專責檢察官偵辦國安案件，及專責辦理國安案件的二審檢察署要落實審核，並待案件進到台灣高等法院審理時要提早因應，一審地檢署也要建構堅實的國安辦案團隊。

最高檢新聞稿指出，近年來境外敵對勢力對台灣的滲透手法多元，包括拉攏、吸收現職及退役軍人、公務員刺探、蒐集國防、公務機密；又對民間團體、台商組織等以交流名義進行統戰並發展組織；另外，透過併購公司、挖角關鍵人才、竊取營業機密等方式，取得我國關鍵技術。

最高檢指出，針對國安工作需求，動員一、二、三審的19位菁英，編定國安案件及偵查要領彙編的系統性教材，分別就反滲透法、發展組織、刺探或蒐集國家機密、竊取營業秘密、境外勢力介入選舉等篇章，來增進國安偵查量能。

國安局 法務部 顧立雄

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