如興前負責人陳仕修涉買地掏空公司 獲不起訴處分

通緝中的全球最大牛仔褲代工製造商如興公司（4414）前負責人陳仕修，與天雲公司負責人鍾家豪，於2014年時合作投資購買毗鄰台北市大安區辛亥路第2殯儀館的土地，計畫作為殯葬用地，2人卻買賣股票掏空如興公司現金，涉嫌違反證券交易法。台北地檢署今偵結，認定陳、鍾罪嫌不足，2人獲不起訴處分。

據了解，陳仕修在2014年5月5日以2億7420元，購買毗鄰台北市大安區辛亥路第2殯儀館的土地，計畫作為殯葬用地。2015年他以美股33.33元的價格，買進如興公司股票240萬股，合計7999萬2110元；2017年他再以每股10元面額，向天雲公司認購丙種特別股1700萬股，合計1億7000萬元。

之後，鍾家豪接任天雲公司負責人一職；陳仕修向民間借貸需錢孔急，2019年時指示如興公司以33.33元及10元購買天雲公司普通股132萬股及特別股490萬股，合計9271萬餘元，資金輾轉匯入鍾家豪及相關人的銀行帳戶中。

檢方指出，天雲公司前董事長因此提告陳仕修及鍾家豪，指出2人以不合營業常規交易，套出如興公司現金，用於支付個人借款及他款項，致如興公司遭受重大損害，認為陳仕修及鍾家豪均涉有證券交易法第171條第1項第2款之非常規交易致公司遭受重大損害罪嫌。

陳仕修先前已涉嫌違法募資逾130億元，檢察官依違反證交法特別背信罪起訴他，諭令500萬元交保。不過，法院開庭多次傳喚陳仕修未到，疑潛逃美國不歸，台北地院已對他發布通緝，裁定沒入500萬元保證金。