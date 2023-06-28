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溫世仁兒子控告保母傷害孩子 北檢不起訴：小孩出現不當行為

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

英業達已故創辦人溫世仁兒子於今年2月時，提告2名曾雇用的保母，指控其中1名李姓保母傷害小孩，涉嫌傷害罪及妨害名譽等。台北地檢署今偵結，認定案發時孩子情緒不穩，有不當行為在先，李女無不當行為，李女獲不起訴處分。

李女去年7月透過網路求職，受聘於英業達已故創辦人溫世仁長子、「看見台灣基金會」董事長溫泰鈞與妻子楊媛媛一家，擔任孩子的保母。

媒體曾報導指出，李女於去年8月某次協助孩子訂正作業時，孩子忽然情緒不穩，持鉛筆、書本攻擊李女，造成她的眼鏡破損、手臂與大腿等處受傷，當晚李女遭辭退。李女不滿，於同年9月7日出示驗傷單到台北地方法院，對溫家提出民事損害賠償告訴，要求精神慰撫金、醫藥費、眼鏡賠償費共6萬9千餘元。

事後李女選擇撤告，而溫家於今年2月再向李女提出刑事告訴，認為李女傷害小孩及導致媒體報導不實，涉犯刑法傷害罪及妨害名譽等罪嫌。楊媛媛曾接受媒體訪談表示，去年她不幸遇到2名傷害孩子的保母，趁家長外出工作或出差時，不當教導及傷害小孩；而李女與她的小孩起言語及肢體衝突，還控告小孩並公開誹謗。

北檢偵查指出，溫家設有監視錄影器，根據相關證據判定，認為案發確實是小孩情緒不穩，出現不當行為，李女無不當行為，檢方予李女不起訴處分。

溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛。圖／聯合報系資料照片
溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛。圖／聯合報系資料照片

保母 妨害名譽 溫世仁

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