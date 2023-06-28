執行署拍賣會 近七堵火車站空屋首拍「底價434萬元」

法務部行政執行署宜蘭分署7月聯合拍賣會，「基隆場」首拍鄰近七堵火車站約20坪空屋，底價434萬元，且為拍定後點交物件，有興趣的民眾可以參加7月3日登場的拍賣會。

宜蘭分署每個月第一周周二的下午3點，在宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會。聯合拍賣會前一日，另在分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪區不動產拍賣活動，拍賣相關資訊可上官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統查詢。

宜蘭分署說，7月3日上午11點在基隆行政執行官辦公室舉辦不動產拍賣會，拍賣基隆及新北市多筆不動產。其中位在七堵區崇禮街129巷21-2號的空屋，土地底價399萬1000元，建物底價34萬9000元，總價434萬元。