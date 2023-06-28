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防疫計程車司機稱「疫情致駕照逾期審驗」 法院判敗訴

中央社／ 台北28日電

俞姓防疫計程車司機因駕照逾期審驗而被註銷，俞男認為疫情導致逾期審驗，提起行政訴訟。士院認為，公路總局疫情已展延審驗時間，俞男未有無法審驗的事由，判決敗訴。可上訴。

士林地方法院判決指出，俞男原應於民國110年8月6日辦理職業駕照審驗，遲至隔年8月12日止均未辦理，因有「職業汽車駕駛人，不依規定期限參加駕照審驗者，逾期1年以上」違規事實，而被交通部公路總局台北市監理所舉發，由台北市交通事件裁決所裁處「逕行註銷駕照」，俞男不服而提訟。

俞男主張，他於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任台灣大車隊防疫計程車成員，因疫情達三級警戒，加上擔任防疫計程車成員期間有隔離事實，打亂生活作息，無法及時審驗駕照，造成逾期審驗，而被註銷駕照。

俞男指出，他依法取得職業駕照，可謀生至70歲，體檢結果符合駕照受審條件，目前他已屆齡65歲，若駕照被註銷將無法重考，又無其他謀生能力，駕照被註銷等同喪失工作，嚴重危及生計，請求法官撤銷原處分。

裁決所答辯指出，公路總局於110年5月19日訂頒「因應民眾受新冠肺炎防疫措施影響的各項公路監理業務權益說明」，職業駕照審驗日期落於同年5月15日至7月27日的三級警戒內，得展延至警戒解除後6個月內完成換發或審驗。

裁決所表示，俞男未於規定期限內辦理駕照審驗，也未於公路總局因應疫情頒訂的111年1月26日期限前申請補審驗，並不符合免罰要件。

士院審理後認為，俞男被監理所舉發前，仍有超過半年時間能補審驗駕照，卻遲至被舉發後才進行體格檢查，無從證明俞男被舉發前有無法進行審驗的事由，足認有逾期未審驗駕照的主觀可歸責性，因此判決敗訴。可上訴。

圖為防疫計程車。示意圖／聯合報系資料照
圖為防疫計程車。示意圖／聯合報系資料照

駕照 防疫計程車 疫情

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