im.B借貸平台拍賣會 紅酒威士忌、愛馬仕皮帶拍739萬6千元

隨著生育率下降，現代人飼養毛小孩成趨勢，在社區、集合住宅衍生的寵物損鄰事件越來越常見。台中七期豪宅區有寵物業者在家裡養了30幾隻貓狗，累積的排泄物、屍臭味令住戶快抓狂，社區管委會最後打民事官司，而法官因關鍵條例，判決要該戶遷走；還有一處高級社區，夫妻養了一隻黃金獵犬，卻因從大門進出，被法官判決要支付違規罰金。...

2023-06-26 11:30