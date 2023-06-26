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im.B借貸平台拍賣會 紅酒威士忌、愛馬仕皮帶拍739萬6千元
im.B借貸平台涉非法吸金25億元，行政執行署士林分署今第二波拍賣主嫌曾國緯收藏的威士忌、愛馬仕皮帶，除4條皮帶及2件藝術品未拍定，其餘47件查扣物以溢價136萬餘元，總價478萬6300元順利拍定，二波拍賣會價金739萬6千元由台北地檢署保管，備受關注的名牌包拍賣本月28日由台北分署舉行拍賣會。
士林分署表示，拍賣會吸引54組買家前來競標，經過輪番加碼378次激烈競價後，順利圓滿完成，扣案三得利威士忌響17年2支、響30年11支、山崎威士忌25年7支、白蘭地路易13年1支，共20支威士忌及1支白蘭地等20標，以溢價130萬餘元，總價418萬5千元全數拍定售出。
精品、茶具及名家藝術品等27標部分，「愛馬仕皮帶4條，及高孝午再生鹿、再生蝴蝶等2件藝術品未拍定」其餘愛馬仕、LV皮帶及藝術品等，共21標以溢價6萬餘元，總價60萬1300元拍定售出。
士林分署指出，第二波「im Buying威士忌精品藝術品典藏拍賣會」總計以溢價136萬餘元，總價478萬6300元順利拍出47件，加上第一波144支紅酒拍得260萬9700元，共計拍得739萬6千元。拍賣價金由台北地檢署保管，保全未來沒收與求償。
本月28日，行政執行署台北分署，將在財政部台北國稅局中北稽徵所、中南稽徵所2樓會議室舉行拍賣會，拍賣愛馬仕公事包、Evelyne肩背包、手提包、Birkin手提包、CITYNEWS系列斜背包、豬鼻包各1件，與Bolide包2件以及LV路易威登古董箱1件。
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