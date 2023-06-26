練台生繳500萬想出國參加小孩畢典沒去成 法官同意退錢

錢櫃轉投資迪廣董事長練台生想出國參加小孩畢典沒去成。圖／本報資料照片 錢櫃台北林森店2020年失火釀重大傷亡，迪廣董事長練台生被訴過失致死罪，迄今限制出境。練因小孩在美讀書，想參加畢業典禮，請律師繳500萬元保證金，法官裁准暫時解禁，不過，練後來沒去成，台北地院裁定發還款項。

練台生先前聲請說，他遭限制出境、出海近3年，因小孩在國外就學，2023年5月26日要舉行畢業典禮，盼能與家人一同前往參與；練認為，他都遵期到庭，請求准許暫時解除限制出境、出海。

法院調查，練台生稱小孩練瀚中將於2023年5月26日自昆山杜克大學畢業，有提出學生證、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處文件、美國杜克大學電子郵件、昆山杜克大學畢業典禮網路資料，所言屬實，因此，裁准他提出500萬元保證金後，暫時解除2023年5月18日至5月30日的限制出境、出海處分。

不過，練台生屆期卻沒有出境，他的律師日前遞狀稱，練後來沒有出國，聲請發還這筆保證金。

法院裁定說，依法，被告及具保證書或繳納保證金之第三人，得聲請退保，練台生的律師於2023年5月10日已繳納500萬元，因練未能取得台胞證，所以沒有在解除限制出境、出海的期間內出境，律師退保聲請有理由，應准許。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，6人死亡，數十人受傷，檢方偵查起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人。