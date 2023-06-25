被指隱匿足跡實情卻是超配合 夫妻挨罰60萬告贏高市府

高雄新冠肺炎疫情2021年中大爆發，小港區林家5口接連確診，高雄市衛生局疫調時，認為江姓婦人、林姓丈夫涉嫌隱匿足跡，各對兩人開罰30萬元，夫婦倆不服提行政訴訟，法院認為市府程序有瑕疵，一審陸續撤銷罰單，高雄市衛生局不服上訴，經高高行審理後，法官認為兩人並無不配合疫調，最後仍以衛生局敗訴告終確定。

前年6月1日，林姓男子因新北市友人來訪被傳染確診，後來江姓妻子、8個月大的女兒及到訪親友也有兩人被傳染，江妻事後被安排到高雄長庚醫院負壓隔離病房治療，林男則入住高雄市民生醫院，一家3口分散各地接受隔離。

衛生局疫調時，發覺江婦曾在去年5月中旬帶小孩到醫院就診，10天後丈夫的外婆到家裡作客、5月下旬有3天曾外出，又到另家醫院就診，還有外出購物等足跡，卻未在疫調中交代，衛生局認為她隱匿足跡、規避疫調，對她裁罰30萬元。

江女的林姓丈夫入住民生醫院隔離時，對於疫調足跡沒有交代清楚，也被衛生局認定隱匿足跡，依傳染病防治法重罰30萬元。夫妻倆認為衛生局開罰前都不給他們陳述機會，一次就收到60萬元罰單，提訴願也被駁回，最後循行政訴訟管道救濟。

高雄地院審理時，江婦主張衛生局未給她陳述機會就裁罰，程序有瑕疵，加上法官查錄音及社群對話內容，發現江婦調查過程中都能配合，沒刻意隱匿、虛構、湮滅足跡，率先撤銷江婦罰單。

林男主張他確診後，隨即被送醫隔離，4日就被要求將手機交給警察，他在沒有手機、又累又困又擔心妻女的情況下，經疫調人員疲勞轟炸仍盡可能交代足跡，卻還被認定隱匿，而且確診第6天，就馬上收到裁處書，根本連陳述意見機會都沒有。

高雄地院審理時，法官曾傳護理師作證，發現林男並沒有如衛生局所言不配合疫調，當時他跟妻女隔離在不同醫院，法律並未授權警方、疫調人員可以強制收取手機，林男未交出手機，並不能說他規避疫調，綜合事證後，認定林男並未妨礙疫調，撤銷罰單。

夫妻兩人60萬元罰單遭撤銷後，衛生局再提上訴，主張江女、林男不配合疫調防疫。

高雄高等行政法院審理時，合議庭認為依傳染病防治法規定，妨礙疫調是指不願配合或給予不實資訊，需有直接或間接故意，但一般人在隔離時接受疫調，多會身心狀況不佳，或時隔多日而記憶不清，若僅因疏漏、記憶不清就處以裁罰，已與與立法意旨相違。