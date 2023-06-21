台南正副議長賄選案 勘驗監聽錄音

台南市議長邱莉莉。聯合報系資料照 台南市正副議長涉賄選案，台南地方法院昨開庭勘驗監聽譯文，議長邱莉莉聲請勘驗她與民進黨前中執委郭再欽對話內容，希望證明自己沒有檢方指控的賄款情節；但因錄音品質不佳，現場再三重複勘驗，審辯仍有不同解讀。法官先依自己聽到的記載，同時把邱和律師聽到的解讀也列入意見。

台南地院昨第三次開準備程序庭，法官傳喚邱莉莉、郭再欽、南市區漁會理事長林士傑、台南市政府地政局約用人員黃怡萍四名被告。檢方指出，監聽錄音郭再欽與邱莉莉通話，郭以台語提及，「他說他用三千、我看我們籌上億的…」。檢察官以此內容認定郭和邱涉嫌有意籌錢賄選讓邱當選議長。

邱莉莉表示，郭沒有說過「我們」及「籌上億」等言，當庭要求將「我們」拿掉。她說，那句「我們」的台語，應是「不止」，法官諭知再聽一次，果然沒有「我們」兩個字。邱莉莉律師說，「三千」、「上億」內容是指上屆正副議長選舉時，與邱莉莉搭配參選副議長失利的議員郭清華，與這次正副議長選舉毫無關係。

法官表示，應在三千後面再加個萬才合理。由於錄音品質不佳，現場再三重複勘驗，審辯仍有不同解讀。法官先依聽到的記載，同時把被告和律師聽到的解讀也列入意見。

檢察官要求勘驗媒體報導方一峰被恐嚇的訪問，多名被告律師均認為不足以證明方被恐嚇有害怕之實。林士傑律師說，勘驗結果方一峰都沒說到會害怕，請求法院函詢佳里警分局查是誰在利用政治運作手段，把林士傑帶回分局，要入罪於被告。

法官當庭問林士傑律師，「是否有人指示要去陷害當事人？」，律師答稱懷疑有政治操作介入。法官不同意，認為函詢事項與此案無關。郭再欽另聲請勘驗與楊志強對話，及檢方勘驗黃怡萍的羈押庭錄音，因沒爭議，過程很快結束。