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霸王餐新招？踩爛超商微波食品 萬華街友：不能賣了，請我吃
賴姓男子是街友，今年初因肚子餓沒錢買食物，異想天開走進萬華區一間超商，挑選架上便當等微波食品丟到地上用腳踐踏，讓食品無法販賣，接著拿去櫃檯說「這些不能賣了，能不能請我吃」，見未果悻悻然離去。店員立刻報警，警方事後通知他到案說明，依毀損罪嫌送辦，法院判他拘役50日，可易科罰金。
萬華警方2月12日中午11點多獲報，興義街一間全家超商有人破壞商品，到場沒看到涉嫌人，店長表示一名男子走進店家，無故把未結帳的6件微波食品（食品總計價值353元）丟到地板，踐踏毀損致其不堪食用。
店長說，該名男子表示「我沒有錢，這些也不能賣了，能不能請我吃」，了解毀壞的商品事發經過，才知道他涉犯毀損罪，正要報警，他卻已經離開店家。
警方事後調閱監視器畫面，釐清出他是當地街友賴男（62歲），他到案後坦承犯行，被依毀損罪嫌送辦；台北地院上月底判他拘役50日，如易科罰金，以1000元折算1日。
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