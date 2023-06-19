霸王餐新招？踩爛超商微波食品 萬華街友：不能賣了，請我吃

賴姓男子沒錢買食物，異想天開把超商架上的微波食品扔到地上用腳踐踏，讓食品無法販賣，接著拿去櫃檯說「這些不能賣了，能不能請我吃」。記者翁至成／翻攝 賴姓男子是街友，今年初因肚子餓沒錢買食物，異想天開走進萬華區一間超商，挑選架上便當等微波食品丟到地上用腳踐踏，讓食品無法販賣，接著拿去櫃檯說「這些不能賣了，能不能請我吃」，見未果悻悻然離去。店員立刻報警，警方事後通知他到案說明，依毀損罪嫌送辦，法院判他拘役50日，可易科罰金。

萬華警方2月12日中午11點多獲報，興義街一間全家超商有人破壞商品，到場沒看到涉嫌人，店長表示一名男子走進店家，無故把未結帳的6件微波食品（食品總計價值353元）丟到地板，踐踏毀損致其不堪食用。

店長說，該名男子表示「我沒有錢，這些也不能賣了，能不能請我吃」，了解毀壞的商品事發經過，才知道他涉犯毀損罪，正要報警，他卻已經離開店家。