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每天數10萬虛擬帳號恐淪詐團使用 檢察官：第三方支付應改特許行業

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

劍青檢改與最高檢察署昨舉辦打詐實務與防詐策進研討會，全場檢察官一致批「第三方支付亂象」，指第三方支付平台業者每天可產生至少數十萬個虛擬帳號代收代付，檢方早查獲詐騙集團以此從事不法行為，金管會和數位部始終毫無作為，簡直縱容犯罪，應監管改為特許行業。

橋頭地檢署檢察官鄭子薇指出，第三方支付平台業沒有資本額門檻，更無任何開業資格限制，現今已膨脹超過1萬多家；平台業者每天可以產生超過數十萬個虛擬帳號「代收代付」。

鄭子薇表示，檢方早查獲多件詐騙集團開設第三方支付平台，但金管會和數位部始終毫無作為，目前交易規模20億元以下劃歸數位部管理，但數位部長唐鳳竟公開表示，數位部只負責「發展」不負責「監理」，導致當前整個亂象愈演愈烈，檢察界不滿政府部門縱容犯罪的態度。

台北地檢署檢察官蕭永昌直接援引「數位發展部組織法」第2條規定，職掌「數位經濟相關產業之指導及監督」，直接打臉唐鳳。蕭永昌也指出，第三方支付平台業者承攬超過百億以上的代收代付和資金流動，未來甚至兼具存匯功能，當務之急應立即改為「特許行業」。

研討會超過70位檢察官出席，為首次第一線檢察官主動倡議，針對政府各部會治理漏洞、亂象，提出具體方案。會議中檢察官林達痛批人頭戶亂象，15年來大約20萬人被移送，卻還能繼續開新帳戶，應列黑名單，限制個人總持帳戶只剩一個。

雲林地檢檢察官黃薇潔揭露，今年1到3月國內五大電信業者提供大陸人士來台漫遊門號，高達1百萬5千支，實際大陸來台觀光客僅2萬9千人，超過97萬不正常用途，疑淪詐團犯罪工具，國家通訊傳播委員會卻稱無法可管。

劍青檢改表示，昨全場檢察官砲轟金管會不納管「個人幣商」，北檢檢察官洪敏超直指，交易虛擬貨幣動輒超過十億、百億金額驚人，卻完全不必列管、不必做KYC、更不必登記稅籍繳稅，金管會只願意納管自願登記的24家，政府想打詐絕不能排除納管最高風險的個人幣商，應準用現行註冊幣商作業辦法，未來應推動建立許可制。士林地檢署檢察官劉昱吟，引用歐盟今年6月9日發布的「加密資產市場規則」(Markets in Crypto-assets Regulation，簡稱MiCA)，詳細說明個人幣商列管的重要性和具體規則，建議金管會參考採納。

行政院政委羅秉成出席致詞時允諾，檢察官建言將會由行政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。

雲林地檢署黃薇潔檢察官。圖／劍青檢改提供
雲林地檢署黃薇潔檢察官。圖／劍青檢改提供
行政院政委羅秉成允諾，檢察官的建言將由打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。圖／劍青檢改提供
行政院政委羅秉成允諾，檢察官的建言將由打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。圖／劍青檢改提供
士林地檢署劉昱吟檢察官。圖／劍青檢改提供
士林地檢署劉昱吟檢察官。圖／劍青檢改提供
橋頭地檢署鄭子薇檢察官。圖／劍青檢改提供
橋頭地檢署鄭子薇檢察官。圖／劍青檢改提供

檢察官 詐騙集團 唐鳳 數位發展部 虛擬貨幣 資產 行動支付 第三方支付

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