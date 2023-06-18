欠千萬舞獅、扔煙霧彈討債？ 北市大安某診所驚險30秒畫面曝光

台北市大安區某眼科診所日前中午遭人扔擲煙霧彈，犯嫌離去時還在門口撒數張妨害名譽的黑色宣傳單，場面驚恐，所幸事件僅財損沒人傷亡。眼科診所院長事後報警，警方一天內循線拘提犯嫌沈男，並逮捕幕後指使者周男，警詢後依法送辦，檢方訊後諭令沈限制住居、周5萬元交保。

扔擲煙霧彈畫面曝光，只見沈男全身保緊緊宛如黑衣人，手腳俐落的點燃煙霧彈後開門塞入門口，接著轉身離去，並在門口揮灑數張印有「Medicus plenus mendacium」（拉丁文語意為：充滿謊言的醫師）的黑色宣傳單。

轄區大安警方9日中午12點多獲報，確認無人受傷，但恐嚇意味濃厚，立刻組成專案小組偵辦，於10日持票拘提黑衣人沈男（29歲）到案，他坦承犯行供稱受人指使，警方再追查幕後指使人周姓男子（46歲），15日持票拘提到案，警詢後依公共危險、妨害自由、妨害名譽等罪嫌將2人送辦，沈遭限制住居，周則是5萬元交保候傳。

據了解，主嫌周男警詢時稱跟眼科診所院長有債務糾紛，由於對方積欠裝潢費用1000多萬元始終沒還才犯案，不過眼科診所院長喊冤說「根本沒欠錢，對方追討的款項根本不存在」。