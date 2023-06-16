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屏東枋寮鄉保生村長遭判當選無效 8月補選

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣去年底大選後，有49名當選人遭提起民事當選無效之訴，其中有10人一審被屏東地方法院宣判當選無效，33人尚在審理；屏東縣選委會指出，10件當選無效之訴中，有1名竹田鄉民代表已完成遞補，另枋寮鄉保生村預計於8月中旬進行補選。

去年九合一大選後，屏東有49名當選人遭提起民事當選無效之訴，包括1名縣長、8名縣議員、5名鄉鎮長、15名鄉鎮代表及20名村長，目前已有竹田鄉第1選舉區鄉民代表李慶和、枋寮鄉保生村長許來文2人當選無效確定，另外，竹田鄉頭崙村長黃正仁因違反選罷法遭褫奪公權4年，依選罷法第117條規定，停職處分。

屏東縣選委會指出，竹田鄉前鄉民代表李慶和於5月29日，由落選頭國民黨籍邱偉容依法遞補並公告，枋寮鄉保生村前村長許來文也於同日遭鄉公所去職，目前由枋寮鄉長洪茂豐依職權派員代理職務。

屏東縣選委會表示，依地方制度法第82條，村、里長去職需於3個月內完成補選，目前擬於8月中旬辦理枋寮鄉保生村長補選事宜，下周委員會開會將確定補選日期。

屏東縣去年九合一大選共49名當選人遭提民事當選無效，判決陸續出爐，首次村長補選擬於8月中旬辦理。記者張已亷／攝影
屏東縣去年九合一大選共49名當選人遭提民事當選無效，判決陸續出爐，首次村長補選擬於8月中旬辦理。記者張已亷／攝影

屏東縣 當選無效 選委會

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