八仙塵爆負責人將出獄 放話侯友宜不道歉將「如影隨形」

2015年6月27日發生的八仙塵爆，死傷數達499人，彩色派對活動負責人呂忠吉因業務過失致死罪判刑五年定讞，而再過20多天呂忠吉即將出獄，他日前在宜蘭監獄發出公開信要求新北市長侯友宜公開道歉，否則出獄後將如影隨形。新北市府則表示，該負責的人需誠懇面對，才能減少對受害者及家屬傷害。

彩色派對負責人呂忠吉，2015年在八仙樂園辦理粉塵派對不慎引發大火，導致484人受傷、15人死亡，案經三審定讞呂忠吉依業務過失致死判最高刑度五年，而再過20多天呂忠吉將出獄，他日前在獄中發出公開信表示自己因新北市府藉著輿論及媒體撻伐下遭人格謀殺、司法審判，甚至製造脫產不實新聞，要求侯友宜公開道歉，否則出獄後將對侯友宜如影隨形，不討公道絕不罷休。

新北市府則對此表示，司法判決必須被尊重，該負責的人也必須以誠懇的態度面對，才能減少對受害者與家屬的傷害。

呂忠吉公開信全文：

侯友宜市長 「八仙真的過海了」！

6月27日是八仙塵爆事發第8年的日子，8年前事發時，侯友宜市長還是副市長，朱立倫是新北市長，您主責了本案的後續事宜，侯市長還記得您對媒體、社會大眾、被害者及家屬所說的話嗎？印象中您開凱激昂又魄力十足的說：「八仙，以為真的可以過海嗎？」當時的承諾及鐵腕，給了被害者及家屬多大的信心，包括最後唯一入監服刑的我也是。

但8年過去了，當年八仙樂園違法經營核准面積達2.5倍以上，且半數以上遊樂設施未經核准卻違法營業十多年，業已經監察院及法院糾正認證在案。侯市長，但八仙真的過海了，八仙樂園不僅刑事全無責，民事也是一一卸責，真正肇事者更全無責任，您欠所有被害者及家屬一個道歉及說法。

八仙塵暴是台灣史上最大公安意外事件，八仙樂園董事長現已是萬海集團董事長，而我呂忠吉成了最好被綁上火燒的女巫，您當時的新北市政府借(藉)著輿論及媒體撻伐下，對我進行人格謀殺、司法審判，甚至製造呂忠吉脫產的不實新聞，這似乎成了市政府長期以來的標準動作，只要找出替死鬼燒死他就可以自保，試圖讓小蝦米的我乖乖坐穩女巫這個位置。卻無顧是我主動告知檢調遺漏的票款未扣押；是我在事發後仍一路躲在背後協助家屬找尋司法正義及真相；也是在入監多年的我仍用這隻筆協助被害者打民事賠償。8年了，是該平反的時候了。