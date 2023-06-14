imB詐騙案 北檢3度約談顏姓帳房後聲押獲准

台北地檢署偵辦imB詐騙集團案，先後2度約談帳房顏姓女子，均予交保，檢察官昨天第三度約談顏女到案，訊後依違反銀行法等罪聲押。台北地方法院今天裁定顏女羈押禁見。

檢調獲報，網路借貸媒合平台imB自民國104年起成立經營，由主嫌曾國緯與女友張淑芬共同成立，由父親曾明祥掛名公司負責人。曾男等人藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使得投資人血本無歸。

檢警追查，曾男等人在平台上張貼的債權多數造假，截至今年4月底，陸續有多名被害人報警提告，粗估非法吸金的金額達新台幣1億5000萬餘元。不過，此案外傳受害金額約25億元，但以自救會群組人數超過5000人，金額恐超過此數字。

北檢5月4日指揮刑事局展開首波偵查行動，聲押曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務長潘志亮、發言人黃繼億等4人獲准。顏女30萬元交保，並限制住居、出境、出海。

檢察官於5月25日指揮調查局兵分24路搜索，並約談陳姓處長、顏女等16人說明，訊後聲押陳男獲准，顏女再以60萬元交保。

檢方昨天再以被告身分傳喚顏女說明，認為顏女涉嫌銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，台北地方法院下午裁定羈押禁見。