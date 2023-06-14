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北市精華區土地生前信託避稅 台北分署追460萬元遺產稅
林姓男子生前擁有台北市中山區中山北路二段2筆精華區土地，卻疑似為規避身後遺產稅，生前即將土地設定信託給兒子；林2019年間逝世，台北國稅局補課繼承人遺產稅460餘萬元，2020年8月移送行政執行署台北分署執行，分署與各繼承人及地政機關協調，拍定其中1筆土地，將欠稅全數徵起。
台北分署今天指出，受理本件執行案後，即積極調查並執行林姓男子名下遺產，經執行他的存款債權100多萬元後，還是滯欠遺產稅360餘萬元未追回國庫。
台北分署調查，林的2筆土地雖被台北國稅局列為「信託利益」課徵遺產稅，卻因林姓男子生前已設定信託、無法順利進行拍賣程序，承辦執行官另發現林姓男子身後共有5位法定繼承人，執行更為不易。
由於林姓男子的各繼承人正就遺產進行民事訴訟，執行官通知他們到署協調，曉諭如願終止信託關係將2筆土地回復登記為共有，可藉由拍賣土地清償遺產稅，還可同時解決遺產未繳的問題。
林姓男子的繼承人們經執行官勸說，表示願意終止信託關係，同時向地政機關申請變更登記土地為共有，再經分署書記官多次與地政機關確認，讓土地進行拍賣程序，今年2月時拍定其中1筆，360萬元價金今天完成入國庫的程序。
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