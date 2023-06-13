頂新混油案落幕...魏應充剩2月殘刑 1.6億罰金只須再繳55萬

頂新製油從越南大幸福公司，進口非食用豬油、牛油，加工製成食用油出售給下游廠商，前董事長魏應充部分罪行已定讞，前年假釋出獄，台中高分院近日針對魏應充涉犯食安法83罪，因都可易科，扣除已執行部分，僅剩2月殘刑；另外頂新公司涉違反食安法等100罪，遭判罰天價1.6億元罰金，扣除已執行部分，頂新僅需再繳55萬元，即可宣告落幕。

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，頂新公司混油案，近日台中高分院分別針對魏應充及頂新公司定應執行刑與罰金，魏應充涉犯食安法、違反商業會計法、税捐稽徵法等83罪部分，屬於得易科罰金之罪，一共有83罪，定應執行刑10年2月，扣除魏已執行部分，僅剩2月殘刑，也可易科，抗告期在6日期滿，檢方未提抗告。

吳萃芳說，另外有關頂新公司在2013年6月至2014年8月間，違反違反食品安全衛生管理法共100罪，台中高分院定應執行罰金為1.6億元，此案在11日抗告期滿，高分檢也未提出抗告，因頂新公司之前已有繳交罰金，扣除之後，僅需再繳55萬元罰金，而纏訟多年的混油案，可望落幕。

頂新製油前總經理陳茂嘉2014年去越南訪廠後，發現大幸福公司出口原料不合格、非可供人食用，在經營決策會議中報告「品質無法掌握」，魏應充知悉後，仍裁示繼續採購製成食用油販賣給下游廠商；檢方調查後依違反食安法、詐欺等罪起訴魏應充等人。

一審認定，飼料用油經精煉後符合食用標準，且無法證明危害人體，食安法也未規範原料，判魏應充等人無罪；二審認定大幸福銷售的油品只能作為飼料，不能供人食用，改判魏15年徒刑，其中6年得易科罰金。