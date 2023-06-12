聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾持鋼筋攻擊賴香伶 又在台北市政府對官員施暴判刑
曾闖入台北市府持鋼筋攻擊柯市府勞動局長、現任立委賴香伶的工運人士李明彥，前年到台北市政府陳情，毆打消費者服務中心徐姓主任成傷，台北地院審理，依傷害罪判李拘役10日，得易科罰金1萬元。可上訴。
2021年5月21日16時許，李在台北市政府1樓大廳民眾服務處，因不滿先前申訴案件未受妥適處理，大聲喧嘩，徐認為李的行為影響辦公環境，出面制止，李即以右手朝徐的頭部揮拳，徐提告。
檢方偵辦認為，李明彥曾對賴香伶施暴被判拘役58日，還曾到賴香伶的臉書留言要殺前台北市長柯文哲被判刑2月確定，起訴徐，建議是否從重量刑。
法院審理，李明彥否認傷害，稱雖然有用右手打徐左臉一巴掌，但徐應沒有受傷，只是感受不好；李的辯護人稱，李主觀上是基於義憤，客觀上徐也未必造成實際傷害的結果。
法官勘驗員警的密錄器，顯示李一邊出手一邊口出「我打你」，故意攻擊徐，主觀上具傷害故意。
判決說，李不思以正確合法方式處理爭執，揮拳攻擊徐，考量他否認犯罪、現從事粗工工作，依法判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言