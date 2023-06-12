im.B平台詐欺案 士林分署本周拍賣主嫌144支經典紅酒

士林分署本月16日，拍賣im.B平台吸金詐欺案查扣的144支紅酒。圖／士林分署提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 台北地檢署偵辦im.B平台吸金、詐欺案，查扣曾姓主嫌持有的紅酒144支，囑託行政執行署士林分署首波變價，6月16日將舉辦「im Buying紅酒品藏拍賣會」不定底價只有起標價，歡迎民眾踴躍參與。

士林分署指出，本次查扣變價的紅酒有二款，其中一款為2010年份Chateau Pavie法國帕維堡紅酒39支；另一款為1994、2009-2015及2017等不同年份Opus One美國第一樂章紅酒105支，共計經典紅酒144支，分24標分別拍賣。

士林分署表示，今年6月14日下午3點至4點30分在士林分署舉辦紅酒及威士忌鑑賞；同年月16日加開「im Buying紅酒品藏拍賣會」及第二波「im Buying威士忌珍藏拍賣會」，上午9點開放登記至9點30分，應買人憑身分證開始登記，始得領取號碼牌進場競標，9時30分起正式競價拍賣。

士林分署提醒，本次紅酒拍賣，拍定人須當場以現金或信用卡刷卡，或經金融主管機關核准之金融業者為發票人之即期支票等方式，支付拍定價金。

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