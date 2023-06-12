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義守教授涉竊營業秘密 北檢拘提未宣讀 法院放人

聯合報／ 記者李隆揆張宏業／台北報導

義守大學生物科技學系教授楊智惠，遭控在「三顧」擔任董座時，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密。圖／本報資料照片
義守大學生物科技學系教授楊智惠，遭控在「三顧」擔任董座時，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密。圖／本報資料照片
義守大學生技學教授楊智惠等人遭控涉嫌違反營業秘密法，北檢傳喚楊等六人，楊不到案，檢調前往拘提，未料執行的調查官未當面宣讀所涉罪名及法律權利，楊聲請提審，法院認定拘提程序確有瑕疵，當庭放人。

檢調單位表示，此案相關證據皆已扣案，楊有無到案不影響案件偵辦，後續會再傳喚；但調查官發生如此「低級失誤」，調查局已要求檢討，落實相關教育。

四十六歲楊智惠是義守大學生物科技學系教授，遭控在「三顧」擔任董座時，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，帶到新公司「超基因」使用，導致三顧公司技術外流。

據了解，三顧與日本CellSeed Inc二○一七年簽約，首創台日再生醫學合作引進「細胞層片培養技術」，開發食道及膝蓋軟骨相關產品，主要作用為修復組織損傷與自體組織新生，此技術是通過獨創「溫度感應性細胞培養皿」，以培養細胞層片為基礎單位， 在沒有支架情況下，組織重建形成類三Ｄ結構，克服組織工程上許多侷限。

檢方日前傳楊智惠等六人，楊未到案，台北市調處九日拘提楊女，楊拒絕夜間訊問，並向法院聲請提審，主張調查官拘提時未依法當面告知拘提原因、所犯罪名及法律權利。台北地院審理後認程序有瑕疵，六月十日開庭釋放楊智惠。同案另五名被告訊後分別以五至廿萬元交保。

刑事訴訟法規定，檢察官和司法警察執行拘提或逮捕，應當場告知被告或犯嫌原因，訊問被告應先告知所犯罪名、得保持緘默、無須違背自己意思而陳述、得選任辯護人、得請求調查有利證據等法律權利。

楊智惠曾因被拍到與北醫前院長邱仲峯共赴宜蘭礁溪泡溫泉，事情曝光後邱請辭院長職務，當時義守大學表示楊智惠借調兩年，未在校內授課，無關職務調整，私領域部分不便回應。

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