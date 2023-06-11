樓上住戶漏水不修 樓下婦裝球閥「強制限水」無罪變有罪

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓婦人因不滿樓上林姓婦人有漏水問題不修，導致廢水流到她家，蔡婦在3年前找來水電師傅在住處天花板安裝球筏，讓排水管、化糞管截斷不通2天，導致林婦的租客無法使用，林婦狀告強制罪，一審認定雙方是民事糾紛，判無罪，但更一審逆轉，改判蔡婦拘役30天。

判決指出，蔡姓婦人住在台中市區一棟公寓2樓，林姓婦人則是3樓的屋主，林婦將該處租給余姓房客，但蔡婦主觀認定，2樓住家漏水、流入廢水問題是因樓上林婦不修繕漏水導致，2020年8月22日，蔡婦找來羅姓水電師傅，在2樓住處的天花板，安裝球筏設置，將林婦的排水管、化糞管截斷，導致余姓房客有2天時間，無法使用衛浴設備、沖馬桶。

林婦找來水電師傅察看後，發現是蔡婦加裝因此報警提告強制罪，不過蔡婦到案後，雖然承認有找水電師傅裝設球筏，但否認有強制罪犯行，辯稱找師傅是要修繕漏水問題。

一審時認定，強制罪要成立是要行為人對被害人施以強暴、脅迫、導致被害人自由意志有妨害時，犯罪才成立，而蔡婦加裝球筏阻礙用水，屬於民事糾紛，判蔡婦無罪。

不過全案上訴台中高分院後，合議庭則認為，強制罪是指使用強暴手段，妨害他人行使權利，或足使他人行無義務之事即構成，而蔡婦在未告知林婦前提下，擅自安裝球筏，妨害林婦與房客使用衛浴、排放廢水的權利，構成強制罪，判拘役55天，得易科5.5萬元。

全案上訴最高法院後，最高院認定此案有無妨害當時不在場的林婦的權利，二審撤銷改判時未審酌，即認定蔡婦行為有妨害林婦、房客權益，因此發回台中高分院更一審。

更一審審理後認定，蔡婦行為僅妨害余姓房客使用衛浴設備、排放生活廢水的權利，撤銷原判決，改判拘役30天，可易科3萬元，可上訴。

台中市蔡姓婦人不滿樓上漏水問題不修，找來師傅安裝球筏，阻斷樓上用水，台中高分院判拘役30天。圖／本報資料照
台中市蔡姓婦人不滿樓上漏水問題不修，找來師傅安裝球筏，阻斷樓上用水，台中高分院判拘役30天。圖／本報資料照

房客 水電 漏水

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